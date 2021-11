Hamšík o tisícke zápasov nerozmýšľal, Mak by mu doprial aj 1200

Senec 8. novembra (TASR) - Kapitán Marek Hamšík prišiel na novembrový zraz slovenskej futbalovej reprezentácie s čerstvou bilanciou 800 odohratých súťažných stretnutí. Nad štvorciferným jubileom zatiaľ nerozmýšľal, dlhoročný reprezentačný spoluhráč Róbert Mak by mu doprial aj porciu 1200 duelov, hoci s dávkou humoru priznal, že nevie, či sú tieto méty v silách 34-ročného stredopoliara.



Hamšík sa v lete upísal Trabzonsporu a okrúhly štart oslávil v sobotňajšom šlágri 12. kola najvyššej tureckej súťaže, v ktorom výborným výkonom prispel k víťazstvu na pôde majstrovského Besiktasu Istanbul 2:1. "Som veľmi spokojný s touto voľbou, ešte spokojnejší s tým, že sa klubu darí a že sme na prvom mieste. Cez víkend sme zvládli veľmi náročný zápas. Zatiaľ sme na víťaznej vlne a hádam tak budeme pokračovať. U majstra sme získali veľmi cenné tri body, zápas aj mne osobne vyšiel, som rád, keďže to bol ten 800. Je to neskutočné číslo na takejto úrovni. Vnútorne to veľmi poteší, takéto čísla mi možno dôjdu, až keď uzavriem futbalovú kariéru. Stále mám v hlave ciele a plne sa sústredím na ďalší priebeh. Treba usilovne pracovať a venovať sa tomu, čo má človek rád. Potom sa dostavia výsledky."



Na tisícku zápasov ešte nemyslí. "Dopredu som sa veľmi nepozeral, nemáme veľké vidiny, ale určite to je možné. Neviem, či som tak nastavený," povedal Hamšík a v dobrej nálade sa k jeho potenciálnym míľnikom na pondelňajšom mediálnom termíne v Senci vyjadril aj Mak: "Neviem, na ako dlho by vychádzalo ďalších dvesto zápasov, mne to moc nevychádza. Ale nie, ja by som mu to veľmi prial, veľmi si to zaslúži. Mám ho veľmi rád, bodaj by dal aj 1200, ale pochybujem o tom."



Trabzonspor v tejto ligovej sezóne stále neprehral, s bilanciou 9 víťazstiev a 3 remízy figuruje na čele tabuľky so sedembodovým náskokom pred Hataysporom a Konyasporom. "Keď som išiel podpisovať zmluvu, mal som rozhovory s manažérom klubu, prezidentom či s Gervinhom, ktorý podpísal zmluvu predo mnou. Rozprávali o cieľoch, myslím si, že som sa rozhodol správne. Som tam spokojný, to, čo sme si hovorili pred sezónou, že by sme chceli vyskúšať vyhrať ligu, sa nám zatiaľ darí. Poznáte tureckých fanatikov, určite o tom snívajú, my hráči musíme ostať pri zemi. Naozaj je veľmi pekné, že máme takéto výsledky aj nejaký náskok, ale na začiatku sezóny to nič neznamená. Víťazstvo poteší, no u hráčov trvá eufória jeden, dva dni a potom prichádza koncentrácia na ďalšie zápasy," povedal Hamšík, ktorý si chce rozpoloženie z klubu preniesť aj do národného tímu: "Škoda, že už nehráme o možnosť postúpiť na majstrovstvá sveta. Stále o niečo ide, stále reprezentujeme našu krajinu. Chceme dosiahnuť šesť bodov v týchto dvoch zápasoch a dobre ukončiť kvalifikáciu. Ide o prestíž, o koeficient, o dobrú reprezentáciu Slovenska. Musíme byť pod tlakom, ináč by to v športe nešlo. Treba to dokončiť, tak ako sa má, mali by sme si ísť po šesť bodov."



Slováci sú s desiatimi bodmi na tretej priečke H-skupiny. Rovnaký počet nazbierali aj štvrtí Slovinci, s ktorými sa o konečné umiestnenie pobijú vo vzájomnej konfrontácii vo štvrtok 11. novembra v Trnave. Po poslednom stretnutí na Malte (14. novembra) sa bude otvárať aj budúcnosť trénera Štefana Tarkoviča. "Mali by sme nadviazať na výkony, ale už aj vyhrať. Nám ide o budúcnosť slovenského futbalu, treba sa na to pozerať celkovo, nie jednotlivo. Musíme tieto zápasy vyhrať a dobre ukončiť kvalifikáciu, potom bude zasadnutie zväzu, ktorý rozhodne, čo bude ďalej, ale vždy to bude iba pre dobro slovenského futbalu," zdôraznil Hamšík.