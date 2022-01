Austrália zvíťazila nad Vietnamom v B-skupine

ázijská kvalifikácia MS 2022



B-skupina:



Austrália - Vietnam 4:0 (2:0)



Góly: 30. Maclaren, 45.+2 Rogic, 72. Goodwin, 77. McGree







Japonsko - Čína 2:0 (1:0)



Góly: 13. Osako (z 11 m), 61. Ito

Melbourne 27. januára (TASR) - Futbalisti Austrálie suverénne zvíťazili vo štvrtkovom stretnutí ázijskej kvalifikácie MS 2022 doma nad Vietnamom 4:0. Na konte majú štyri víťazstvá, dve remízy a jednu prehru a so ziskom 14 bodov v B-skupine stále bojujú o jednu z dvoch priamych miesteniek do Kataru.V tabuľke sú na treťom mieste a na druhé Japonsko strácajú bod. Japonci urobili vo štvrtok dôležitý krok k postupu na mundial, keď doma zvíťazili nad Čínou 2:0. Lídrom tabuľky je so 16 bodmi reprezentácia Saudskej Arábie, ktorá od 18.15 SEČ bude hostiť Omán.