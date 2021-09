Juhoamerické tímy odohrajú v októbri o jedno kvalifikačné kolo naviac

Asunción 14. septembra (TASR) – Juhoamerické futbalové tímy čelia požiadavke, aby počas októbrového reprezentačného termínu odohrali o jedno kolo kvalifikácie majstrovstiev sveta 2022 navyše. Uviedla to Juhoamerická futbalová konfederácia (CONMEBOL).



Podobne ako v septembrovom bloku sa CONMEBOL pokúsi dohnať odložené zápasy a hrať sa bude vo štvrtok 7., v nedeľu 10. a vo štvrtok 14. októbra. Dva zápasy sú odložené z marca, pretože európske kluby pre opatrenia v súvislosti s COVID-19 neuvoľnili hráčov a v septembri sa nedohral ani šláger medzi Brazíliou a Argentínou. Duel v Sao Paule prerušili a následne zrušili už po siedmich minútach pre spor okolo porušenia pandemických opatrení, týkajúcich sa štvorice hráčov hostí.



Na čele tabuľky je Brazília pred Argentínou, hoci oba tímy majú zápas k dobru. Ďalších osem tímov odohralo po deväť zápasov, teda polovicu z plánovaného programu. Priamo na MS 2022 postúpia prví štyria, piaty tím bude hrať interkontinentálnu baráž.



V októbrovom programe sa Brazília predstaví vo Venezuele a Kolumbii a doma bude hostiť Uruguaj. Argentína pocestuje do Paraguaja a doma privíta Uruguaj a Peru. Problémom môže byť uvoľňovanie hráčov z anglických klubov, pretože britské úrady stále nariaďujú po návrate z krajín Južnej Ameriky desaťdňovú karanténu. Brazília v septembri nenominovala futbalistov z anglickej ligy, naopak Argentína to spravila, na čo brazílske úrady reagovali prerušením zápasu. Medzinárodná futbalová federácia ešte o osude nedohratého šlágra medzi Brazíliou a Argentínou nerozhodla. Duel sa bude dohrávať, ale môže sa to skončiť aj kontumáciou pre niektorý z tímov.