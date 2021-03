Kuba premiérovo nominovala do kvalifikácie MS legionárov

Havana 9. marca (TASR) – Kubánska futbalová asociácia (CFA) povolila prvýkrát v histórii nomináciu hráčov pôsobiacich mimo krajiny do národného tímu. V marcových kvalifikačných zápasoch MS 2022 proti Guatemale a Curacau sa bude môcť spoľahnúť na Onela Hernandeza z anglického Norwichu a desať ďalších legionárov.



Profesionálny šport bol počas vlády Fidela Castra (1961-2016) v krajine zakázaný a jediný spôsob, ako sa mohli futbalisti dostať k zmluve, bola emigrácia. CFA naštartovala zmenu vlani v novembri, keď zaregistrovala päť profesionálnych hráčov. K tomuto kroku sa odhodlala pod nátlakom verejnosti a z dôvodu zlých výsledkov.



Hernandez opustil krajinu ako šesťročný a v mládežníckych kategóriách reprezentoval Nemecko. V predchádzajúcej sezóne sa stal prvým Kubáncom, ktorý si zahral v anglickej Premier League. V Norwichi City bol spoluhráčom slovenského stredopoliara Ondreja Dudu. Okrem neho si na seba najcennejší dres oblečú aj Jorge Luis Corrales z Montrealu Impact či Carlos Vazquez zo španielskeho druholigového Alcorconu.



Kuba je člen Konfederácie severoamerického, stredoamerického a karibského futbalu (CONCACAF). V prvom kole kvalifikácie ju po úvodných dvoch súbojoch preveria aj Britské Panenské ostrovy a Svätý Vincent a Grenadíny. Karibský štát má na konte aj účasť na majstrovstvách sveta. Na šampionát v roku 1938 sa prebojoval vďaka tomu, že ostatné krajiny z regiónu sa odmietli zapojiť do kvalifikácie. V osemfinále Kuba vyradila Rumunsko, po remíze 3:3 zvíťazila v odvetnom zápase 2:1. Vo štvrťfinále prehrala so Švédskom vysoko 0:8. Informovala o tom agentúra AFP.