Messi rozhodol o víťazstve Argentíny nad Ekvádorom v kvalifikácii MS

kvalifikácia MS 2022 - CONMEBOL - 1. kolo:



Asuncion



Paraguaj - Peru 2:2 (0:0)

Góly: 67. a 81. Romero - 52. a 85. Carrilo



Montevideo



Uruguaj - Čile 2:1 (1:0)

Góly: 39. L. Suarez (z 11 m), 90.+3 Gomez - 54. Sanchez



Buenos Aires



Argentína - Ekvádor 1:0 (1:0)

Gól: 13. Messi (z 11 m)

Buenos Aires 9. októbra (TASR) - Futbalisti Argentíny vstúpili víťazne do juhoamerickej kvalifikácie majstrovstiev sveta 2022. Vo štvrtkovom otváracom stretnutí zdolali na vlastnej pôde Ekvádor 1:0 zásluhou kapitána Lionela Messiho, ktorý už v 13. minúte premenil jedenástku.Na štadióne La Bombonera v Buenos Aires sa hralo za zatvorenými dverami pre opatrenia v boji proti pandémii nového koronavírusu, pre ktorú sa štart kvalifikácie v zóne CONMEBOL oddialil z marca i septembra. Do bojov úspešne vstúpil aj Uruguaj, doma zvíťazil nad Čile 2:1 gólmi Luisa Suareza z jedenástky a Maximiliana Gomeza, ktorý rozhodol v nadstavenom čase. Suarez, bývalý spoluhráč Messiho z FC Barcelona, je so 60 presnými zásahmi najlepší strelec histórie uruguajskej reprezentácie.Paraguaj remizoval na domácej pôde s Peru 2:2.