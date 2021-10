Brankár Neuer chce o rok titul majstra sveta: Je to náš cieľ

Hamburg 10. októbra (TASR) - Brankár nemeckej futbalovej reprezentácie Manuel Neuer uviedol, že je v silách tímu získať na budúcoročnom svetovom šampionáte v Katare zlaté medaily. Nemci si môžu zaistiť postup na finálový turnaj už v októbri, ak v pondelok zvíťazia v Skopje nad Severným Macedónskom a súčasne Rumunsko v Bukurešti oberie o všetky body Arménsko.



"Titul majstrov sveta je realistický. Áno, musíme rátať s tým, že takýto cieľ budú mať aj iné tímy. My však máme šancu. Chceme sa opäť vrátiť na vrchol. Je to najmä o dobrej príprave. Chceme byť majstri sveta, je to náš cieľ. Podávame dobré výkony a každý zápas musíme brať veľmi vážne," citovala majstra sveta z roku 2014 agentúra DPA.



Nemecko sa pod trénerom Hansim Flickom zlepšuje, po štyroch triumfoch za sebou v boji o mundial je lídrom kvalifikačnej J-skupiny a krok od postupu. V marci doma senzačne prehralo so Severným Macedónskom 1:2, naposledy otočilo domáci duel s Rumunskom (2:1). Flick je pred súbojom v Skopje obozretný. "Severné Macedónsko má mužstvo, ktoré výborne bráni a jeho hráči tiež dobre vedia, kde je súperova brána," citoval ho web UEFA.