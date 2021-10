Neuer môže chytať už proti Severnému Macedónsku

Berlín 10. októbra (TASR) - Kapitán nemeckej futbalovej reprezentácie Manuel Neuer sa vrátil do tréningového procesu. Trénerovi Hansimu Flickovi by tak mal byť brankár k dispozícii už v pondelňajšom zápase kvalifikácie MS 2022 v Skopje proti Severnému Macedónsku.



Neuer nenastúpil v bránke Nemecka pri piatkovom víťazstve nad Rumunskom 2:1 pre problémy so svalom. Zastúpil ho Marc-Andre ter Stegen. Nemci si môžu zaistiť už v pondelok účasť v Katare ak vyhrajú a Arménci nedokážu v ďalšom zápase J-skupiny zdolať Rumunov. Informovala agentúra DPA.