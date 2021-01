Nórsko v prípade dobrej situácie odštartuje kvalifikácie vo futbale

Oslo 22. januára (TASR) - Nórska vláda je pripravená umožniť konanie marcového zápasu kvalifikácie futbalových MS 2022, pokiaľ to dovolí pandemická situácia. Domáca reprezentácia privíta 27. marca Turecko.



Minister kultúry Abid Raja povedal, že vláda neplánuje zrušiť podmienku sedemdňovej karantény pre profesionálny futbal, ktorú odporučil Nórsky úrad pre zdravotníctvo.



Vláda tiež v piatok uviedla, že bez sedemdňovej karantény umožní konanie súťaží v zimných športoch. Nórsko by vďaka tomu mohlo privítať podujatia Svetového pohára v klasickom a zjazdovom lyžovaní či biatlone. "Dôvod je skutočnosť, že pri týchto individuálnych akciách je riziko infekcie menšie," dodal Raja podľa agentúry DPA. Výnimka je však závislá na dodržiavaní opatrení a vláda ju môže v prípade zhoršenia situácie zrušiť. Športovci a členovia realizačných tímov musia pricestovať do dejiska dva až tri dni pred súťažou alebo prvým tréningom, podrobiť sa testovaniu a obmedziť počas pobytu pohyb.