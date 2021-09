O osude zápasu Brazílie a Argentíny rozhodne disciplinárka FIFA

Zürich 6. septembra (TASR) – Medzinárodná futbalová federácia ľutuje zrušenie zápasu kvalifikácie MS medzi Brazíliou a Argentínou a celý prípad posunula na vyšetrenie svojej disciplinárnej komisii. Rozhodnutie by malo padnúť v najbližšom čase.



Nedeľňajší šláger medzi Brazíliou a Argentínou v Sao Paule prerušili a následne zrušili už po siedmich minútach pre spor okolo porušenia pandemických opatrení, týkajúcich sa štvorice hráčov hostí. Zásah úradníkov sprevádzaných políciou vyvolal spor týkajúci sa štvorice argentínskych hráčov z britských klubov - Emiliana Buendiu, Emiliana Martineza (obaja Aston Villa), Cristiana Romera a Giovaniho Lo Celsa (obaja Tottenham Hotspur). Romero, Lo Celso i Martinez nastúpili do zápasu v základnej zostave hostí.



Spomínaná štvorica uviedla podľa brazílskych úradov pri vstupe do krajiny nepravdivé informácie. Pre prichádzajúcich z Veľkej Británie, Indie a Juhoafrickej republiky totiž platia špeciálne podmienky, okrem iného 14-dňová karanténa po príchode do krajiny.



„Hráči, ktorí pricestovali z Caracasu do Guarulhosu, deklarovali, že počas minulých dvoch týždňov sa nezdržovali ani v jednej z krajín, pre ktorú platia obmedzenia," citovala agentúra DPA vyhlásenie zdravotníckeho úradu Anvisa. Úrad má však k dispozícii informácie, podľa ktorých sa štvorica hráčov v danom období zdržiavala v Británii a neinformovala o tom.



„Bolo nariadenie vyšetrovanie pre možné porušenie pandemických opatrení a ďalších paragrafov trestného poriadku," informovala vo vyhlásení Anvisa.