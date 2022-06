Petrakov venoval výhru nad Škótskom ukrajinským vojakom

Kyjev 2. júna (TASR) - Tréner ukrajinskej futbalovej reprezentácie Oleksandr Petrakov venoval stredajšie víťazstvo v Glasgowe nad Škótskom ukrajinskej armáde. Jeho zverenci triumfovali v stredajšom semifinále európskej baráže o postup na MS 2022 nad domácim tímom 3:1.



"Toto víťazstvo je pre ozbrojené zložky v zákopoch a nemocniciach, ktoré bojovali do poslednej kvapky krvi, pre tých na Ukrajine, ktorí trpia každý deň," povedal Petrakov na pozápasovej tlačovej konferencii. Jeho zverencov čaká v nedeľu finále baráže – ak zdolajú v Cardiffe domáci Wales, zaistia si postup na MS v Katare, kde by v B-skupine doplnili Anglicko, USA a Irán. "Stále máme pred sebou zápas s Walesom. Urobíme všetko pre to, aby na nás boli Ukrajinci hrdí," dodal podľa DPA Petrakov, ktorého mužstvo má šancu zabezpečiť si prvú účasť národného tímu na svetovom šampionáte od roku 2006.



Petrakov sa poďakoval aj za vrelé privítanie škótskych priaznivcov, ktorí pred stretnutím spievali ukrajinskú hymnu a po záverečnom hvizde zostali na štadióne a oslavovali triumf spolu so svojím súperom. Ich tím predĺžil čakanie na ďalšie MS minimálne na 28 rokov - na tomto vrcholnom podujatí štartoval naposledy v roku 1998 vo Francúzsku a skončil v skupinovej fáze.



Hostia mali v stretnutí jasnú prevahu napriek tomu, že od začiatku vojenskej invázie na konci februára nehrali žiadny majstrovský duel. V kádri bolo navyše šesť hráčov bez štartu v súťažnom zápase od decembra, keďže jarnú časť sezóny ukrajinskej najvyššej ligy v dôsledku vojny zrušili.



Duel sledovali aj priaznivci priamo v Kyjeve, kde sa začal o 21.45 miestneho času. Nočný zákaz vychádzania, ktorý platí v dôsledku vojenského konfliktu od 23.00 h, im pomohol obísť miestny bar, keď im umožnil zotrvať vo svojich priestoroch až do skorých ranných hodín.