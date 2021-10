Dánsko zdolalo Rakúsko a postúpilo na záverečný turnaj

Európska kvalifikácia MS 2022 - A-skupina:



Srbsko - Azerbajdžan 3:1 (1:1)

Góly: 30. a 53. Vlahovič (z 11 m), 83. Tadič (z 11 m) - 45.+2 Machmudov



Portugalsko - Luxembursko 5:0 (3:0)

Góly: 8., 13. a 87. Ronaldo (prvé dva z 11 m), 18. Fernandes, 69. Palhinha



Tabuľka A-skupiny:



1. Srbsko 7 5 2 0 16:8 17



2. Portugalsko 6 5 1 0 16:4 16



3. Luxembursko 6 2 0 4 5:14 6



4. Írsko 6 1 2 3 8:8 5



5. Azerbajdžan 7 0 1 6 4:15 1



B-skupina:



Švédsko - Grécko 2:0 (0:0)

Góly: 59. Forsberg (z 11 m), 69. Isak. ČK: 86. Chatzidiakos (Grécko) po 2. ŽK



Kosovo - Gruzínsko 1:2 (1:1)

Góly: 45. Muriqi (z 11 m) - 11. Okriašvili, 82. Davitašvili



Tabuľka B-skupiny:



1. Švédsko 6 5 0 1 12:3 15



2. Španielsko 6 4 1 1 13:5 13



3. Grécko 6 2 3 1 7:6 9



4. Gruzínsko 7 1 1 5 4:12 4



5. Kosovo 7 1 1 5 4:14 4



C-skupina:



Litva - Švajčiarsko 0:4 (0:3)

Góly: 31. a 45. Embolo, 42. Steffen, 90.+4 Gavranovič



Bulharsko - Severné Írsko 2:1 (0:1)

Góly: 53. a 63. Nedelev - 35. Washington



Tabuľka C-skupiny:



1. Taliansko 6 4 2 0 12:1 14



2. Švajčiarsko 6 4 2 0 10:1 14



3. Bulharsko 7 2 2 3 6:10 8



4. Severné Írsko 6 1 2 3 5:7 5



5. Litva 7 1 0 6 4:18 3



D-skupina:



Kazachstan - Fínsko 0:2 (0:1)

Góly: 45. a 48. Pukki



Ukrajina - Bosna a Hercegovina 1:1 (1:0)

Góly: 15. Jarmolenko - 77. Ahmedhodžič



Tabuľka D-skupiny:



1. Francúzsko 6 3 3 0 8:3 12



2. Ukrajina 7 1 6 0 9:8 9



3. Fínsko 6 2 2 2 7:7 8



4. Bosna a Hercegovina 6 1 4 1 8:7 7



5. Kazachstan 7 0 3 4 5:12 3



F-skupina:



Izrael - Moldavsko 2:1 (1:0)

Góly: 28. Zahavi, 49. Dabbur - 90.+5 Nicolaescu. ČK: 85. Reabciuk (Moldavsko) po 2. ŽK



Faerské ostrovy - Škótsko 0:1 (0:0)

Gól: 86. Dykes



Dánsko - Rakúsko 1:0 (0:0)

Gól: 53. Maehle



Tabuľka F-skupiny:



1. Dánsko 8 8 0 0 27:0 24 - istý postup na MS



2. Škótsko 8 5 2 1 13:7 17



3. Izrael 8 4 1 3 18:15 13



4. Rakúsko 8 3 1 4 11:14 10



5. Faerské ostrovy 8 1 1 6 4:17 4



6. Moldavsko 8 0 1 7 4:24 1



I-skupina:



San Maríno - Andorra 0:3 (0:1)

Góly: 10. Pujol, 53. Moreno, 89. Betriu



Anglicko - Maďarsko 1:1 (1:1)

Góly: 37. Stones - 24. Sallai (z 11 m)



Albánsko - Poľsko 0:1 (0:0)

Gól: 77. Swiderski



Tabuľka I-skupiny:



1. Anglicko 8 6 2 0 24:3 20



2. Poľsko 8 5 2 1 25:8 17



3. Albánsko 8 5 0 3 11:7 15



4. Maďarsko 8 3 2 3 13:12 11



5. Andorra 8 2 0 6 7:19 6



6. San Maríno 8 0 0 8 1:32 0

Bratislava 13. októbra (TASR) – Futbalisti Dánska sa ako druhá európska reprezentácia prebojovali na záverečný turnaj majstrovstiev sveta. V utorňajšom domácom stretnutí kvalifikačnej F-skupiny zdolali Rakúsko 1:0 gólom Joakima Maehleho v 53. minúte. V ôsmich zápasoch nazbierali plný počet 24 bodov pri skóre 27:0 a z čela tabuľky ich už nemôže zosadiť nikto zo súperov.Dáni sa pridali k Nemcom na zozname tímov s istotou účasti na MS 2022 v Katare. Po bezgólovom prvom polčase sa o kodanskom výsledku rozhodlo krátko po zmene strán. Thomas Delaney získal loptu na polovici ihriska, potiahol ju až na hranicu šestnástky, vyhol sa trom protihráčom a prihral Maehlemu, ktorý dal z prvej prízemnou strelou k žrdi jediný gól stretnutia. Dánsku to stačilo na víťazstvo a spečatenie postupu, keďže v tomto kvalifikačnom cykle stále neinkasovalo.Príležitosť zabezpečiť si umiestnenie na prvých dvoch priečkach nevyužilo Anglicko ako líder I-skupiny. V londýnskom Wembley iba remizovalo s Maďarskom 1:1 po tom, ako na premenenú jedenástku hosťujúceho Rolanda Sallaia ešte do polčasu odpovedal John Stones. Anglicko vedie o tri body pred Poľskom, ktoré uspelo v Albánsku 1:0. Súboj v Tirane prerušili v závere na niekoľko minút. Po vedúcom zásahu hosťujúceho Karola Swiderského zasypali Poliakov domáci fanúšikovia pohárikmi a oba tímy odišli do šatní, po chvíli sa však duel dohral.Na svetový šampionát sa priamo dostanú jedine víťazi skupín, mužstvá na druhých miestach zabojujú v baráži. Horšie ako na druhej pozícii už v A-skupine neskončí Portugalsko, ktoré na vlastnej pôde zdolalo Luxembursko s prehľadom 5:0. Hneď v úvode duelu premenil dve jedenástky Cristiano Ronaldo, ktorý svoju rekordnú zbierku rozšíril na 115 gólov v reprezentačnom drese, keď v závere riadneho hracieho času skompletizoval hetrik. Portugalsko bude o postup súperiť s vedúcim Srbskom, ktoré zdolalo v domácom zápase Azerbajdžan 3:1 a vedie o bod.