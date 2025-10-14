Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pred duelom Talianska s Izraelom sú na strechách ostreľovači

Na snímke ostreľovači hliadkujú na streche hotela, v ktorom sú ubytovaní hráči Izraela pred zápasom I-skupiny európskej kvalifikácie na MS 2026 Taliansko - Izrael v meste Udine 14. októbra 2025. Foto: TASR/AP

Mesto od rána monitorujú na vrtuľníkoch.

Autor TASR
Udine 14. októbra (TASR) - Talianske mesto Udine je v najvyššej pohotovosti pred utorkovým večerným duelom kvalifikácie MS 2026 medzi Talianskom a Izraelom. Na streche hotela izraelského tímu sú rozmiestnení ostreľovači, informovala agentúra AP.

Mesto od rána monitorujú na vrtuľníkoch. Zápas na štadióne Stadio Friuli bol zaradený do kategórie s najvyšším stupňom rizika, a to napriek dohode o prímerí, ktorá dočasne ukončila dvojročnú vojnu v Gaze. V centre mesta je naplánovaný propalestínsky pochod, ktorý sa začne niekoľko hodín pred výkopom a očakáva sa účasť približne 10-tisíc ľudí. Pochod bude vedený mimo štadión, ktorý sa nachádza na okraji mesta. Mnohé obchody a reštaurácie sa rozhodli v utorok neotvoriť a tie, ktoré otvorené budú, musia dodržiavať prísne bezpečnostné opatrenia. Autobus izraelského tímu bude sprevádzať policajná eskorta a ostreľovači budú rozmiestnení aj na streche štadióna.

Taliansko hralo proti Izraelu v Udine aj minulý rok. Mesto vybrali opäť ako hostiteľa pre svoju polohu. Je pomerne ťažko dostupné a zároveň umožňuje ľahko izolovať štadión, okolo ktorého boli rozmiestnené cestné zátarasy. Na kvalifikačný zápas na 25-tisícovom štadióne sa predalo len niečo vyše 9-tisíc vstupeniek, takže sa očakáva, že počet ľudí na tribúnach bude menší než počet účastníkov demonštrácie. Oblasť okolo štadióna bola vyhlásená za „červenú zónu“ a prejsť cez vysoké kovové bariéry môžu len fanúšikovia s platnými vstupenkami.
