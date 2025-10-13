< sekcia Šport
Slováci nastúpili proti Luxembursku so štyrmi zmenami
V strede poľa nastúpila trojica Matúš Bero, Ondrej Duda a Rigo, v útoku Dávid Ďuriš, David Strelec a Lukáš Haraslín.
Autor TASR
Trnava 13. októbra (TASR) - V základnej jedenástke slovenskej futbalovej reprezentácie na zápas A-skupiny kvalifikácie MS 2026 s Luxemburskom prišlo ku štyrom zmenám v porovnaní s piatkovým duelom v Severnom Írsku. V pondelkovom stretnutí v Trnave dostali od začiatku šancu Dávid Hancko, Tomáš Rigo, Dávid Ďuriš a Lukáš Haraslín.
V bráne bol Martin Dúbravka, pred ním hrala štvorčlenná obrana v zložení Norbert Gyömbér, Milan Škriniar, Adam Obert a čerstvý dvojnásobný otec Hancko, ktorý sa pripojil k tímu po pôrode manželky. V strede poľa nastúpila trojica Matúš Bero, Ondrej Duda a Rigo, v útoku Dávid Ďuriš, David Strelec a Lukáš Haraslín.
Slovensko: Dúbravka - Gyömbér, Škriniar, Obert, Hancko - Bero, Duda, Rigo - Ďuriš, Strelec, Haraslín
Luxembursko: Moris - Jans, Korač, Mahmutovič, Bohnert - Sinani, C. Martins, Barreiro, Dardari - Olesen, Muratovič
