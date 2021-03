Slováci nastúpia v kval. MS 2022 proti Rusom bez brankára Dúbravku

Senec 29. marca (TASR) - Tréner slovenských futbalových reprezentantov Štefan Tarkovič nebude môcť nasadiť v utorok do tretieho kvalifikačného zápasu MS 2022 proti Rusku brankára Martina Dúbravku z Newcastle United. Toho už zdravotné problémy vyradili aj pred zápasom s Maltou (2:2).



Tarkovič na pondelkovej tlačovej konferencii pred zápasom v Trnave s Rusmi povedal, že až po tréningu bude mať jasno ohľadom brankára Dúbravku. Keďže jeho zdravotný stav sa nezlepšil, nebude koučovi národného tímu k dispozícii ani v zápase proti Rusku. Informoval o tom oficiálny web SFZ.



Rusi vstúpili do kvalifikácie víťazstvom 3:1 na Malte, v sobotu si poradili v Soči so Slovinskom 2:1 vďaka dvom presným zásahom vo forme hrajúceho Arťoma Dzjubu, ktorý raz skóroval aj na Malte. Tím Stanislava Čerčesova má na konte plný počet 6 bodov. Slováci začali zle, na konte majú len dva body po remízach na Cypre 0:0 a doma s Maltou 2:2.