Slováci v rebríčku FIFA poskočili na 33. miesto

Rebríček FIFA k 27. novembru:

1. (1.) Belgicko 1780 bodov

2. (2.) Francúzsko 1755

3. (3). Brazília 1743

4. (4.) Anglicko 1670

5. (5.) Portugalsko 1662

6. (6.) Španielsko 1645

7. (8.) Argentína 1642

8. (7.) Uruguaj 1639

9. (11.) Mexiko 1632

10. (12.) Taliansko 1625

...

33. (37.) SLOVENSKO 1478



Rozdelenie košov pred žrebom európskej kvalifikácie MS 2022:



1. kôš: Belgicko, Francúzsko, Anglicko, Portugalsko, Španielsko, Taliansko, Chorvátsko, Dánsko, Nemecko, Holandsko



2. kôš: Švajčiarsko, Wales, Poľsko, Švédsko, Rakúsko, Ukrajina, Srbsko, Turecko, SLOVENSKO, Rumunsko



3. kôš: Rusko, Maďarsko, Írsko, Česko, Nórsko, Severné Írsko, Island, Škótsko, Grécko, Fínsko



4. kôš: Bosna a Hercegovina, Slovinsko, Čierna Hora, Severné Macedónsko, Albánsko, Bulharsko, Izrael, Bielorusko, Gruzínsko, Luxembursko



5. kôš: Arménsko, Cyprus, Faerské ostrovy, Azerbajdžan, Estónsko, Kosovo, Kazachstan, Litva, Lotyšsko, Andorra



6. kôš: Malta, Moldavsko, Lichtenštajnsko, Gibraltár, San Maríno

Zürich 27. novembra (TASR) – Slovenská reprezentácia si v najnovšom vydaní rebríčka Medzinárodnej futbalovej federácie polepšila o štyri priečky. Figuruje na 33. mieste, pozíciu lídra si udržali Belgičania pred Francúzskom a Brazíliou.Rebríček FIFA k 26. novembru zároveň rozhodol o zaradení európskych tímov do košov pred žrebom kvalifikácie MS 2022 v Katare, ktorý sa uskutoční 7. decembra o 18:00 SEČ v Zürichu.Slováci sa nachádzajú v druhom koši spolu so Švajčiarskom, Walesom, Poľskom, Švédskom, Rakúskom, Ukrajinou, Srbskom, Tureckom a Rumunskom. Vzhľadom na pandémiu koronavírusu a s ňou súvisiace obmedzenia sa celý žrebovací akt bude konať bez osobnej účasti delegácií a zástupcov jednotlivých zväzov, celý priebeh bude vysielať naživo oficiálna stránka FIFA.Na kvalifikácii MS 2022 sa z európskej zóny zúčastní všetkých 55 členských zväzov UEFA. Pred žrebom ich rozdelili do šiestich košov – päť obsahuje desať tímov a jeden päť – na základe svetového rebríčka Medzinárodnej futbalovej federácie. Slovensko je ako 19. najlepšie európske mužstvo, celkovo v rebríčku na 33. mieste s koeficientom 1478, v druhom koši.Kvalifikácia sa bude hrať v desiatich skupinách. Päť z nich bude mať šesť účastníkov a päť piatich. Hrací systém je tradičný – každý s každým doma a vonku, tímy tak odohrajú desať resp. osem zápasov.Hrať sa bude v asociačných termínoch od marca do novembra 2021. Víťazi kvalifikačných skupín postúpia priamo na MS do Kataru. Tímy z druhých priečok sa kvalifikujú do 2. kola, tzv. play off, k nim pribudnú ešte dvaja najlepší skupinoví víťazi Ligy národov edície 2020/2021, ktorí nepostúpili priamo na svetový šampionát a nezískali v kvalifikačnej skupine 1. alebo 2. miesto v skupine.Dvanásť krajín rozdelí žreb do troch košov a traja najlepší si vybojujú účasť na šampionáte, čím sa naplní európska kvóta trinástich účastníkov. Samotný turnaj sa začne v pondelok 21. novembra 2022 o 13:00 miestneho času (11:00 SEČ) na štadióne Al Bayt v Katare.