MS 2022: Slovenskí futbalisti odohrajú zápas v najsilnejšom zložení

H-skupina, kvalifikácia MS 2022, 1. kolo:



Nikózia



20.45 SEČ Cyprus - SLOVENSKO /rozhoduje: Aleksandar Stavrev (Mac.)/



Ta'Qali



20.45 Malta - Rusko /rozhoduje Peter Kjaesgaard (Dán.)/



Ľubľana



20.45 Slovinsko - Chorvátsko /rozhoduje: Antonio Mateu Lahoz (Šp.)

Bratislava 24. marca (TASR) - Slovenská futbalová reprezentácia napokon odohrá prvý zápas v kvalifikácii MS 2022 v najsilnejšom možnom zložení. V stredu vstúpi do bojov o šampionát v H-skupine v cyperskej Nikózii aj s obrancom Milanom Škriniarom z Interu Miláno a triom legionárov z Nemecka Petrom Pekaríkom (Hertha Berlín), Ondrejom Dudom (1. FC Kolín) a Lászlóom Bénesom (FC Augsburg).Reprezentačný tréner Štefan Tarkovič sa ešte v nedeľu na zraze tímu obával, že Škriniarovi znemožní príchod koronavírus v Interi a že legionárov z Bundesligy neuvoľnia kluby, keďže Nemecko dalo Cyprus na zoznam rizikových krajín. Napokon sa v neprehľadnej pandemickej situácii všetko zvrtlo v prospech Slovákov, hoci trio pôsobiace v Nemecku už nebude k dispozícii na dva ďalšie marcové kvalifikačné súboje v Trnave s Maltou (sobota 27. marca, 20.45) a Ruskom (utorok 30. marca, 20.45). Okrem COVID-19 skomplikovali Slovákom situáciu aj zranenia a choroby, pre ktoré vypadli kapitán Marek Hamšík (IFK Göteborg), brankár Marek Rodák (FC Fulham), stredopoliar Stanislav Lobotka (SSC Neapol) a krídelník Vladimír Weiss ml. (Slovan Bratislava). Do tímu oproti pôvodnej nominácii pribudli obranca Jakub Holúbek (Piast Gliwice) a stredopoliar Ivan Schranz (FK Jablonec).Štyridsaťosemročný Tarkovič sa k problémom postavil pragmaticky a na dôležitý vstup do kvalifikácie sa teší.povedal kormidelník SR.Podľa hlavného kouča má realizačný výber Cyprus naskautovaný dostatočne. Belgického trénera Johana Walema vo februári nahradil Grék Nikos Kostenoglou, ktorému budú asistentov robiť bývalí cyperskí reprezentanti Yiotis Engomitis a Constantinos Mina." vyjadril sa Tarkovič.Všetci hráči v mužstve kladú veľkú dôležitosť potrebe úspešného vstupu do bojov o mundial v Katare a výnimkou nie je ani Róbert Mak z Ferencvárosu Budapešť. "povedal Mak. Absenciami Hamšíka a Weissa sa otvára príležitosť Albertovi Rusnákovi ml. z Realu Salt Lake dostať sa do základnej zostavy a zaceliť dieru na poste podhrotového hráča. Na pozíciu "desiatky" je zvyknutý z klubu a trúfol by si na ňu aj v reprezentácii.," uviedol Rusnák.Slováci odleteli do dejiska zápasu v utorok dopoludnia z Bratislavy, podvečer na štadióne GSP mali na programe oficiálny tréning. Duel povedú rozhodcovia z Macedónska, ako hlavný Aleksandar Stavrev, ktorému na čiarach budú asistovať Dejan Kostadinov a Goce Petreski. V priamom prenose duel odvysiela RTVS.