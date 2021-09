Slovenskí futbalisti s výhrou nad Cyprom, v tabuľke sú na 3. mieste

kvalifikácia MS 2022, H-skupina:



Slovensko - Cyprus 2:0 (0:0)



Góly: 55. Schranz, 77. Koscelník, ŽK: Hancko - Avraam, Soteriou. Rozhodovali: Aghajev - Zejnalov, Amirali (všetci Azer.), 6762 divákov.



Slovensko: Rodák - Koscelník, Šatka, Škriniar, Hancko - Lobotka (53. Hrošovský), Hamšík - Schranz (79. Suslov), Duda, Weiss (58. Jirka) - Boženík (79. Strelec)



Cyprus: Michael - Katelaris, Soteriou, Ioannou - Psaltis (75. Zachariou), Kastanos (75. Kyriakou), Artymatas, Avraam (89. Rousias) - Tzioni, Ilia (60. Papoulis), Loizou (75. Pittas)

Na snímke vpravo dole slovenský obranca Dávid Hancko, druhý sprava cyperský obranca Constantinos Soteriou v zápase H-skupiny kvalifikácie MS 2022 vo futbale Slovensko - Cyprus v Bratislave 7. septembra 2021. Foto: TASR - Martin Baumann

tabuľka H-skupiny:



1. Chorvátsko 6 4 1 1 8:1 13



2. Rusko 6 4 1 1 10:4 13



3. SLOVENSKO 6 2 3 1 7:5 9



4. Slovinsko 6 2 1 3 4:7 7



5. Malta 6 1 1 4 6:11 4



6. Cyprus 6 1 1 4 1:8 4

Bratislava 7. septembra (TASR) - Slovenská futbalová reprezentácia zvíťazila v utorňajšom zápase v H-skupine kvalifikácie MS 2022 nad Cyprom 2:0 na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave. Najbližšie sa Slováci predstavia v kvalifikácii v októbrovom asociačnom termíne najskôr v ruskej Kazani (8.10.), o tri dni dni potom v Osijeku nastúpia proti vicemajstrom sveta Chorvátom.Slovensko potrebovalo po septembrových stratách v Slovinsku (1:1) a na NFŠ s Chorvátskom (0:1) bodovať naplno, navyše sa chcelo rehabilitovať za bezgólovú marcovú remízu na Cypre. Skóre otvoril v 55. minúte Ivan Schranz, v 77. minúte si perfektnou strelou otvoril gólový účet v národnom tíme Martin Koscelník.Zverenci trénera Štefana Tarkoviča majú po šiestich kolách bojov o šampionát Katare na konte 9 bodov, v tabuľke sú na 3. mieste, keď na vedúcich Chorvátov a Rusov strácajú 4 body.Prvý polčas veľa futbalovej krásy nepriniesol, chýbala tomu iskra a gólové šance. Hráči akoby mali v treťom zápase v rýchlom slede za sebou až príliš ťažké nohy. Domáci sa dostali postupne do silného kŕča, z ktorého sa nevedeli vymaniť. Favorizovaní Slováci chceli hrať najmä trpezlivo, no na nekvalitnom teréne sa im nedarilo. Na oboch stranách viazla kombinácia, hra bola plná nepresností. Cyprus sa držal v organizovanom obrannom bloku a hoci sa hralo oveľa viac na jeho polovici, obrana hostí bola takmer vždy na mieste. V 6. minúte ako prvý zahrozil Cyperčan Tzioni, o desať minút neskôr z prvej vystrelil Hancko, jeho placírku ale brankár Michael kryl. Po sérii slovenských rohov sa nič neurodilo, zaujala až v 29. minúte ľavačka Hamšíka, no Michael ju opäť vykryl. V 33. minúte Boženík nedočiahol na center Dudu. Domáci mohli predsa len ísť do šatní spokojnejší, ale v 45. minúte Šatka po Hamšíkovom prudkom centri poslal zblízka hlavou loptu tesne vedľa.Na začiatku druhého polčasu minul po centri Weissa hlavou Koscelník bránu. Krátko na to vystriedal zraneného Lobotku Hrošovský. Slováci sa stále viac tlačili dopredu a dobýjali súperove hradby. A to sa im podarilo v 55. minúte, keď konečne odklial bránu súpera Schranz umiestnenou strelou zblízka po centri Hancka. Z domáceho tímu opadla nervozita a pokračoval v tlaku, pokusy Schranza ani Škriniara sa neujali. Na druhej strane zahrozil strelou tesne vedľa striedajúci Papoulis. Domáca ofenzívna aktivita pokračovala a v 77. minúte ju korunoval utešenou padajúcou strelou spoza šestnástky do pravej šibenice Koscelník. Lopta sa k nemu odrazila po rohu a exkluzívnym spôsobom si otvoril gólový účet v národnom tíme. Domáci sa ešte pokúšali sympaticky o tretí gól, čo motivovalo spokojné publikum k úspešným mexickým vlnám. Spolupráca striedajúcich Suslova so Strelcom v 90. minúte ale v gól nevyústila, keď Strelec z uhla vonkajškom trafil len bočnú sieť.