Smith Rowe dostal premiérovú pozvánku do anglickej nominácie

Londýn 8. novembra (TASR) - Anglický futbalista Emile Smith Rowe dostal premiérovú pozvánku do reprezentácie, ktorú čakajú zápasy kvalifikácie MS 2022 s Albánskom a San Marínom.



Dvadsaťjedenročný ofenzívny stredopoliar skóroval v uplynulých troch zápasoch Arsenalu s Watfordom, Leicestrom a Aston Villou a v 13 dueloch prebiehajúcej sezóny strelil päť gólov a pridal dve asistencie.



Smith Rowe nefiguroval v pôvodnej nominácii trénera Garetha Southgatea, no dostal sa do nej po tom, čo pre rôzne problémy vypadli štyria hráči. Stredopoliar James Ward-Prowse zo Southamptonu nedorazil na zraz pre chorobu, útočník Marcus Rashford z Manchestru United sa sústredí na svoju kondíciu po zranení ramena, jeho klubový spoluhráč, krajný obranca Luke Shaw podstupuje vyšetrenia po podozrení na otras mozgu a príchod tvorcu hry Chelsea Masona Mounta pribrzdila zubná chirurgia.



Anglicko nastúpi v piatok vo Wembley proti Albánsku a o tri dni zavŕši kvalifikáciu v San Maríne. Na istotu postupu potrebuje získať štyri body. Informovala televízia BBC.