Španieli iba remizovali s Gréckom

Kvalifikácia MS 2022

B-skupina:



Štokholm



Švédsko - Gruzínsko 1:0 (1:0)



Gól: 35. Claesson



Zostava Švédska: Nordfeldt - Lustig (84. Krafth), Lindelöf, Helander, Augustinsson - Kulusevski, Seb. Larsson, Olsson (68. Ekdal, 73. Svanberg), Claesson (74. Forsberg) - Ibrahimovič (84. Qualson), Isak



Granada



Španielsko - Grécko 1:1 (1:0)



Góly: 33. Morata - 57. Bakasetas (z 11 m)



Zostava Španielska: Simon - M. Llorente, Ramos (46. Martinez), Garcia, Gaya - Olmo (64. Pedri), Rodri, Koke (72. Alcantara) – Torres (72. Oyarzabal), Morata, Canales (64. Gil)

Tabuľka



1. Švédsko 1 1 0 0 1:0 3



2. Španielsko 1 0 1 0 1:1 1



Grécko 1 0 1 0 1:1 1



4. Kosovo 0 0 0 0 0:0 0



5. Gruzínsko 1 0 0 1 0:1 0

C-skupina:



Parma



Taliansko - Severné Írsko 2:0 (2:0)



Góly: 14. Berardi, 39. Immobile



Sofia



Bulharsko - Švajčiarsko 1:3 (0:3)



Góly: 46. Despodov - 7. Embolo, 10. Seferovič, 13. Zuber

Tabuľka



1. Švajčiarsko 1 1 0 0 3:1 3



2. Taliansko 1 1 0 0 2:0 3



3. Litva 0 0 0 0 0:0 0



4. Bulharsko 1 0 0 1 1:3 0



5. Severné Írsko 1 0 0 1 0:2 0



F-skupina:



Kišiňov



Moldavsko - Faerské ostrovy 1:1 (1:0)



Góly: 9. Nicolaescu - 83. Olsen



Glasgow



Škótsko - Rakúsko 2:2 (0:0)



Góly: 71. Hanley, 85. McGinn - 55. a 80. Kalajdzic



Tel Aviv



Izrael - Dánsko 0:2 (0:1)



Góly: 13. Braithwaite, 67. Wind

Tabuľka



1. Dánsko 1 1 0 0 2:0 3



2. Rakúsko 1 0 1 0 2:2 1



Škótsko 1 0 1 0 2:2 1



4. Faerské ostrovy 1 0 1 0 1:1 1



Moldavsko 1 0 1 0 1:1 1



6. Izrael 1 0 0 1 0:2 0



I-skupina:



Andorra la Vella



Andorra - Albánsko 0:1 (0:1)



Góly: 41. Lenjani



Londýn



Anglicko - San Maríno 5:0 (3:0)



Góly: 21. a 53. Calvert-Lewin, 14. Ward-Prowse, 31. Sterling, 83. Watkins



Budapešť



Maďarsko - Poľsko 3:3 (1:0)



Góly: 6. Sallai, 53. Szalai, 78. Orban - 60. Piatek, 61. Jóžwiak, 83. Lewandowski. ČK: 90.+4. Fiola (Maďarsko) po 2. ŽK



Zostava Poľska: Szczesny - Bereszynski, Bednarek, Helik (58. Glik), Reca (79. Rybus) - Szymaňski (59. Jóžwiak), Krychowiak, Moder (59. Piatek), Zieliňski – Lewandowski, Milik (84. Grosicki)

Tabuľka



1. Anglicko 1 1 0 0 5:0 3



2. Albánsko 1 1 0 0 1:0 3



3. Poľsko 1 0 1 0 3:3 1



Maďarsko 1 0 1 0 3:3 1



5. Andorra 1 0 0 1 0:1 0



6. San Maríno 1 0 0 1 0:5 0

J-skupina:



Duisburg



Nemecko - Island 3:0 (3:0)



Góly: 3. Goretzka, 7. Havertz, 56. Gündogan



Vaduz



Lichtenštajnsko - Arménsko 0:1 (0:0)



Góly: 83. Frommelt (vlastný)



Ploješť



Rumunsko - Severné Macedónsko 3:2 (1:0)



Góly: 28. Tanase, 50. Mihaila, 86. Hagi - 82. Ademi, 83. Trajkovski

Tabuľka



1. Nemecko 1 1 0 0 3:0 3



2. Rumunsko 1 1 0 0 3:2 3



3. Arménsko 1 1 0 0 1:0 3



4. Sev. Macedónsko 1 0 0 1 2:3 0



5. Lichtenštajnsko 1 0 0 1 0:1 0



6. Island 1 0 0 1 0:3 0

Bratislava 26. marca (TASR) - Španielski futbalisti vo svojom úvodnom vystúpení v kvalifikácii o postup na MS 2022 iba remizovali doma s Gréckom 1:1. Naplno nezabral ani ďalší súper Slovákov na ME 2020 Poľsko, ktoré remizovalo 3:3 v Maďarsku. Iba Švédi doma dokázali zdolať Gruzíncov 1:0.Španieli mali súboj B-skupiny v Granade dobre rozohratý, keď Alvaro Morata si v 33. minúte elegantne spracoval loptu a zavesil pod brvno. Lenže v 57. minúte mali Gréci možnosť zahrávať pokutový kop a Tasos Bakasetas ho premenil. Nerozhodný stav udržali hostia až do konca.Poliaci vydolovali aspoň remízu v streleckých pretekoch zápasu I-skupiny v Budapešti. Maďari viedli v 52. minúte už 2:0 po góle Ádáma Szalaia, no hostia sa nevzdali. V priebehu dvoch minút dokázali vyrovnať, keď Krzystof Piatek stál v 60. min na konci kombinačnej akcie a už o minútu neskôr upravil na 2:2 ďalší striedajúci hráč Kamil Jóžwiak. Nádej na zisk troch bodov pre Maďarov rozdúchal Willi Orban gólom z voleja, no Poliakom zachránil bod ich kanonier Robert Lewandowski v 83. minúte presnou strelou zo šestnástky.Tretiemu súperovi Slovákov v E-skupine nadchádzajúcich ME stačil k zisku troch bodov aj jediný gól súboja B-skupiny. Postaral sa o neho v 35. minúte Viktor Claesson, keď mu v šestnástke prihral reprezentačný navrátilec Zlatan Ibrahimovič.Súboj dvoch účastníkov MS 2018 v Rusku sa skončil hladkým víťazstvom Nemecka, ktoré zdolalo v J-skupine Island 3:0. Leon Goretzka a Kai Havertz zaistili domácim pohodu gólmi už v prvej desaťminútovke. Úspešne odštartovali kvalifikáciu aj Taliani, ktorí zdolali v C-skupine Severných Írov 2:0.V tej istej skupine si Švajčiari poradili s domácimi Bulharmi 3:1. Všetky góly pritom strelili už v úvodnej štvrťhodine. Postupne skórovali po centri Rodrigueza hlavou Breel Embolo, z rýchleho protiútoku Haris Seferovič a zblízka po dorážke Steven Zuber.Aj ďalší účastník predchádzajúceho svetového šampionátu nezaváhal. Dáni otvorili súboje v F-skupine víťazstvom v Izraeli 2:0. V 13. minúte otvoril skóre po rýchlom prechode do útoku Martin Braithwaite, v 67. minúte pridal poisťujúci zásah po pohotovom voleji Jonas Wind.