Španieli zakopli s Gréckom, získali len bod

Bratislava 26. marca (TASR) - Španielski futbalisti nenaplnili papierové predpoklady a do kvalifikácie MS 2022 vstúpili domácou remízou 1:1 s Gréckom. K zisku troch bodov im nepomohlo ani 77-percentné držanie lopty, neviedlo totiž k vypracovaniu si viacerých vyložených šancí. Španieli, ktorí sú tretí súper Slovenska v základnej skupine blížiaceho sa EURO 2020, vyslali na bránku hostí iba dve strely a výkonom zaostali za očakávaniami.



Súboj B-skupiny v Granade mali pritom dobre rozohratý, keď Alvaro Morata si v 33. minúte elegantne spracoval loptu a zavesil pod brvno. Lenže v 57. minúte mali Gréci možnosť zahrávať pokutový kop po zákroku striedajúceho Iniga Martineza na Giorgosa Masurasa a Tasos Bakasetas ho premenil. Nerozhodný stav udržali hostia až do konca. "Nemôžeme byť spokojní s hrou ani s výsledkom. Remíza sa nám jednoznačne máli. Španielsko je zvyknuté vyhrávať v každom zápase a my sme to nedokázali," vyhlásil smutný hrdina zápasu Martinez, ktorý nastúpil do druhého polčasu namiesto kapitána Sergia Ramosa a onedlho zavinil penaltu. "Som presvedčený, že keby sa rozhodca obrátil na VAR, rozhodol by sa inak. Nemohol som zastaviť pohyb nohy, chcel som ju stiahnuť dolu. Súper to šikovne využil a zvalil sa na zem," opísal Martinez vyrovnávajúci gól Grékov.



Španielsko pokračuje v omladzovaní tímu, vo štvrtok v ňom zažili debut 18-ročný Pedri z FC Barcelona a o dva roky starší Bryan Gil, kmeňový hráč FC Sevilla je v tejto sezóne na hosťovaní v Eibare. "Z prvého štartu v najcennejšom drese mám obrovskú radosť, mrzí ma však strata bodov. V našej hre chýbala väčšia plynulosť a pri riešení ofenzívnych situácií moment prekvapenia. Bol to iba prvý zápas v novom cykle, v nedeľu v Gruzínsku budeme mať šancu predviesť lepší výkon," dodal Pedri.



Gréci natiahli sériu bez prehry na šesť zápasov. Bod z ihriska najväčšieho favorita skupiny mal pre nich cenu zlata. "Očakávali sme podobný priebeh stretnutia. Španieli sú na lopte veľmi silní, ale neznechutilo nás to. Po inkasovanom góle sme sa zaťali a bojovali ďalej. Som rád, že sme sa dočkali odmeny. Absolutórium si zaslúži naša defenzíva, ktorá nepustila útočníkov súpera do vyložených šancí," vyhlásil Bakasetas. Pre 27-ročného stredopoliara tureckého Trabzonsporu to bol v tomto roku už deviaty presný zásah.



Švédsku stačil k zisku troch bodov proti Gruzínsku jediný gól. Postaral sa o neho v 35. minúte Viktor Claesson, keď mu v šestnástke prihral reprezentačný navrátilec Zlatan Ibrahimovič. Tridsaťdeväťročný útočník sa v národnom tíme objavil po takmer piatich rokoch a 84-minútový pobyt na ihrisku si pochvaľoval. "Cítil som sa dobre. Mal som pocit, ako keby to bol môj prvý zápas v reprezentácii, mal som v sebe veľa adrenalínu. Víťazný vstup do kvalifikácie je veľmi dôležitý," konštatoval kanonier milánskeho AC, ktorý je najlepší strelec Švédska v histórii so 62 gólmi, pričom zatiaľ posledný dosiahol proti Dánsku v novembri 2015.



Ibrahimovič dostal pozvánku do tímu od trénera Janneho Anderssona na marcové kvalifikačné súboje proti Gruzínsku a Kosovu a na prípravné stretnutie s Estónskom, ktoré by mu mohli vydláždiť cestu na tohtoročné EURO. Na šampionáte sa Švédi v základnej skupine stretnú aj so Slovenskom.