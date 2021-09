VIDEO: Tarkovič na Rusko a Chorvátsko povolal Almásiho aj Rusnáka ml.

Nominácia slovenskej futbalovej reprezentácie na zápasy kvalifikácie MS 2022 proti Rusku (8. októbra v Kazani) a Chorvátsku (11. októbra v Osijeku):



Brankári: Marek Rodák (FC Fulham), Dušan Kuciak (Lechia Gdansk), Dominik Greif (RCD Mallorca), František Plach (Piast Gliwice)



Obrancovia: Peter Pekarík (Hertha Berlín), Martin Koscelník (Slovan Liberec), Lukáš Pauschek, Vernon de Marco (obaja ŠK Slovan Bratislava), Martin Valjent (RCD Mallorca), Ľubomír Šatka (Lech Poznaň), Milan Škriniar (Inter Miláno), Tomáš Hubočan (Omonia Nikózia), Dávid Hancko (Sparta Praha)



Stredopoliari: Patrik Hrošovský (KRC Genk), Juraj Kucka (FC Watford), Marek Hamšík (Trabzonspor), Matúš Bero (Vitesse Arnhem), Ondrej Duda (1. FC Kolín), Stanislav Lobotka (SSC Neapol), Albert Rusnák (Real Salt Lake), Erik Jirka (Real Oviedo), Lukáš Haraslín (Sparta Praha), Tomáš Suslov (FC Groningen), Ivan Schranz (Slavia Praha)



Útočníci: Róbert Boženík (Fortuna Düsseldorf), David Strelec (Spezia Calcio), Ladislav Almási (Baník Ostrava)



Náhradníci:



Brankári: Dominik Holec (Sparta Praha), Samuel Petráš (MŠK Žilina)



Obrancovia: Boris Sekulič (Chicago Fire), Norbert Gyömbér (US Salernitana), Lukáš Štetina (Sparta Praha), Tomáš Huk, Jakub Holúbek (obaja Piast Gliwice), Róbert Mazáň (AEL Limassol)



Stredopoliari: Peter Pokorný (Real Sociedad San Sebastian), Branislav Niňaj (Sepsi OSK), Erik Sabo (Rizespor), Jakub Považanec (FK Jablonec), Jakub Hromada (Slavia Praha), László Bénes (Borussia Mönchengladbach), Róbert Mak (Ferencváros Budapešť), Róbert Pich (Slask Wroclaw), Christián Herc (Grasshopper Zürich), Adrián Kaprálik, Matúš Rusnák (obaja MŠK Žilina), David Hrnčár (ŠK Slovan Bratislava)



Útočník: Samuel Mráz (ŠK Slovan Bratislava)



Realizačný tím:



hlavy tréner: Štefan Tarkovič



asistenti trénera: Marek Mintál, Samuel Slovák



tréner brankárov: Miroslav Seman



kondičný tréner: Martin Rusňák



videoanalytik: Michal Slyško



technický vedúci: Róbert Tomaschek



lekári: Ján Baťalík, Vladimír Pener



fyzioterapeuti: Marián Drinka, Peter Hečko, Martin Nozdrovický



masér: Mário Prelovský



kustódi: Ján Beniak, Marek Košáň

Bratislava 28. septembra (TASR) – V nominácii slovenskej futbalovej reprezentácie na októbrové kvalifikačné zápasy MS 2022 proti Rusku a Chorvátsku figurujú aj útočník Ladislav Almási z Baníka Ostrava, krídelník Albert Rusnák ml. z Realu Sal Lake či obranca Vernon de Marco zo Slovana Bratislava.Reprezentačný tréner Štefan Tarkovič oznámil zloženie 27-členného výberu pre zápasy v Kazani (8. októbra) a Osijeku (11. októbra) na utorkovej tlačovej konferencii SFZ.Jediný úplný nováčik v A-tíme SR je 22-ročný útočník Baníka Ostrava, ktorý v tejto sezóne českej ligy strelil štyri góly v deviatich zápasoch.povedal Tarkovič, ktorý na post podhrotovej "desiatky" počíta aj s navrátilcom do národného mužstva Rusnákom.Otázny je zdravotný stav stredopoliara Stanislava Lobotku z SSC Neapol, Tarkovič si ho odkonzultuje s lekárskym tímom po príchode na zraz, ktorý je na programe v pondelok 4. októbra v Senci.dodal Tarkovič.Slováci figurujú po šiestich kolách na tretej priečke H-skupiny so ziskom 9 bodov. Obaja ich októbroví súperi majú na konte 13 bodov. Slováci v septembri podľahli Chorvátom 0:1, Rusov však v úvodnom vzájomnom súboji v domácom prostredí zdolali 2:1. Na záverečný turnaj do Kataru postúpi priamo jedine víťaz skupiny, mužstvo na druhom mieste zabojuje v baráži.