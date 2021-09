Slováci remizovali v Slovinsku, strelecky sa presadil iba Boženík

kvalifikácia MS 2022, H-skupina:



Ľubľana



Slovinsko - SLOVENSKO 1:1 (1:1)



Góly: 42. Stojanovič - 32. Boženík, ŽK: Iličič, Čerin - Schranz, Duda. Rozhodovali: Kovács - Marinescu, Artene (všetci Rum.)



Slovinsko: Oblak - Stojanovič, Blažič, Mevlja, Balkovec - Štulac (70. Stankovič), Zajc (70. Čerin) - Iličič, Lovrič (83. Bijol), Mlakar (57. Črnigoj) - Šeško (83. Šporar)

Slovensko: Rodák - Pekarík, Šatka, Škriniar, Holúbek - Lobotka - Schranz (76. Strelec), Hamšík, Kucka (90. Duda), Weiss (64. Mak) - Boženík (76. Koscelník)

Ľubľana 1. septembra (TASR) - Slovenská futbalová reprezentácia remizovala v stredajšom zápase H-skupiny kvalifikácie MS 2022 na pôde Slovinska 1:1. Do tabuľky si vo štvrtom vystúpení pripísala šiesty bod a stále ako jediná neokúsila trpkosť prehry. Mužstvo Štefana Tarkoviča poslal v Ľubľane do vedenia v 32. minúte Róbert Boženík, domáci vyrovnali ešte do prestávky zásluhou Petara Stojanoviča.Ďalšie dva zápasy kvalifikácie odohrajú Slováci na domácej pôde, v sobotu 4. septembra o 20.45 h nastúpia proti Chorvátsku a v utorok 7. septembra o 20.45 h proti Cypru. Oba sa uskutočnia na Tehelnom poli v Bratislave. Na šampionát do Kataru sa priamo prebojujú desiati víťazi skupín, tímy z druhých miest pôjdu do baráže.Už v 2. minúte musel Rodák vyboxovať nebezpečný center z krídla, ktorý smeroval na vežovitého domáceho útočníka Šeška. Na dlhé minúty to však bola ojedinelá ofenzívna akcia. Obe mužstvá postavili svoju hru na pozornej defenzíve a taktický boj spočiatku nepriniesol vzruch pred bránami. V 18. minúte po faule Schranza mali Slovinci príležitosť otvoriť skóre z priameho kopu z dobrej vzdialenosti spoza šestnástky, Lovrič však mieril vysoko nad. Onedlho mohli Slováci odpovedať po akcii Kucku s Lobotkom, no Boženík sa do koncovky nedostal. V 29. minúte Lobotka vyvezením lopty založil rýchlu akciu, prihral Kuckovi, ten zo strednej vzdialenosti vyslal strelecký pokus, ktorý si Oblak pri pravej žrdi postrážil. O tri minúty už bol slovinský brankár bezmocný, keď ho po prudkom Weissovom centri prekonal umiestnenou hlavičkou Boženík - 0:1. Zápas po zaspatom úvode nabral grády. Náskok hostí mohol zvýšiť v 37. minúte Schranz, úplne voľný pred bránou však napálil loptu len do ľavej žrde a tá sa odrazila späť do ihriska. Slováci mali šťastie v 40. minúte, keď sa Mlakarovi v tutovke pred prázdnou bránou zamotala lopta medzi nohami. Snaha domácich o vyrovnanie napokon slávila úspech ešte pred odchodom do šatní. Za chrbát obrany si šikovne zbehol Stojanovič a prekonal Rodáka - 1:1. V závere ešte vyskúšal pozornosť slovenského brankára Štulac strelou z 25 metrov.Hosťom mohol v úvode druhého dejstva prinavrátiť vedenie Kucka, ktorý po rohovom kope Hamšíka hlavičkou rozozvučal brvno. Na opačnom konci ihriska Stojanovič v dobrej pozícii v sklze tesne minul loptu. Slováci sa snažili byť aktívni smerom dopredu, lenže viaceré sľubné akcie po ľahkých stratách lopty súperových hráčov nedotiahli do konca. V 67. minúte sa ocitol v dobrej príležitosti Škriniar, tieňovo bránený pred malým vápnom však hlavou po centri Hamšíka minul bránku. Domáci sa dostali na dostrel k Rodákovi v 74. minúte, Lovričov pokus však nemal potrebnú razanciu. O šesť minút dostal veľa priestoru pred pokutovým územím Iličič, na šťastie pre hostí však svojmu spoluhráčovi poslal dlhú loptu a šanca z toho nebola. Neujala sa ani Šporarova "zadovková" hlavička cez Šatku a na opačnom konci strela Maka, ktorému lopta nesadla a namieril iba do rúk Oblaka. Ani jedno mužstvo už s pribúdajúcim záverom stretnutia nešlo do zbytočného rizika, remíza oboch stále drží v hre o postup na MS v Katare./zdroj: RTVS/:, tréner SR: "Chceli sme zlomiť čiernu sériu, ktorú Slovensko má vo vzájomných zápasoch proti Slovinsku. Hráči pre to urobili maximum. Vedeli sme, že Slovinci sú silní a aktívni na lopte a prvý polčas to aj potvrdil. Bohužiaľ, nám sa nepodarilo streliť Schranzom gól na 2:0. Bol to zlomový moment zápasu, pretože následne Slovinci vyrovnali. Druhý polčas bol z našej strany lepší, dostali sme sa do šancí. Kucka nastrelil brvno, bola tam aj veľká príležitosť po hlavičke Škriniara, v závere zas strela Maka. Z toľkých šancí sme mali premeniť viac ako jednu, boli by sme radšej. V skupine je veľa vyrovnaných mužstiev, môže sa rozhodovať až v posledných zápasoch.", útočník SR a autor gólu: "Na ľavej strane bolo prečíslenie, Vlado sa zbavil hráča, spravil to výborne. Čakal som, že od neho príde príde center a on mi to pekne posadil na hlavu. Na videu sme sa s trénerom rozprávali, že nám predtým v zápasoch škrípala ofenzíva, dnes tých šancí bolo dosť. Aj preto cítime, že sa nám remíza máli. V porovnaní s ME nastalo v našej hre zlepšenie, boli sme nebezpečnejší pre súperovu bránu. Škoda, že sme nedali viac gólov.", krídelník SR: "Bola to veľká šanca a mrzí ma, že sa mi ju nepodarilo premeniť. Zle som to trafil, lopta šla do žrde. Škoda, viedli by sme 2:0 a mohli sme zlomiť zápas, no aj taký je futbal. V druhom polčase sme prebrali iniciatívu, boli sme lepším tímom. Body sa budú rátať na konci kvalifikácie. Možno sa nám bude dnešná remíza máliť, možno s ňou budeme spokojní. Teraz sú pred nami dva zápasy, na ktoré sa potrebujeme pripraviť a zvládnuť ich.", stredopoliar SR: "Vedeli sme, že to bude náročný zápas. Slovinci potvrdili, že sú dobrí, ale aj my sme podali kvalitný výkon. Nastrelili sme brvno, žrď, vedeli sme zakombinovať, bol to pre diváka dobrý zápas. Vývoj v skupine je otvorený, každý môže postúpiť.", brankár SR: "Bol som pripravený chytať. Som rád, že mi dal tréner šancu. Ihrisko nebolo v ideálnom stave, napriek tomu sa na ňom urodili šance na jednej i druhej strane. Škoda, že sme nestrelili viac gólov, snáď sa nám to podarí v ďalších zápasoch. Bol to tvrdo vybojovaný bod."1. Chorvátsko 4 2 1 1 4:1 72. Rusko 4 2 1 1 6:4 73. SLOVENSKO 4 1 3 0 5:4 64. Slovinsko 4 1 1 2 3:4 45. Malta 4 1 1 2 6:8 46. Cyprus 4 1 1 2 1:4 4