< sekcia Šport
Thauvin nahradil v kádri Francúzska zraneného Barcolu
Kouč Didier Deschamps ešte čaká na výsledky vyšetrení Kyliana Mbappeho, ktorý má problémy s členkom po zápase jeho Realu Madrid v španielskej La Lige s Villarrealom.
Autor TASR
Paríž 6. októbra (TASR) - Futbalisti Francúzska sa v októbrových dueloch kvalifikácie MS 2026 budú musieť zaobísť bez zraneného Bradleyho Barcolu. Krídelník PSG má problémy so stehenným svalom, namiesto neho tréneri do kádra povolali Floriana Thauvina z Racingu Lens.
Kouč Didier Deschamps ešte čaká na výsledky vyšetrení Kyliana Mbappeho, ktorý má problémy s členkom po zápase jeho Realu Madrid v španielskej La Lige s Villarrealom. Francúzov čaká 10. októbra domáci zápas proti Azerbajdžanu a o tri dni neskôr sa predstavia na Islande. Na čele D-skupiny sú so 6 bodmi po víťazstvách nad Ukrajinou 2:0 a Islandom 2:1.
Kouč Didier Deschamps ešte čaká na výsledky vyšetrení Kyliana Mbappeho, ktorý má problémy s členkom po zápase jeho Realu Madrid v španielskej La Lige s Villarrealom. Francúzov čaká 10. októbra domáci zápas proti Azerbajdžanu a o tri dni neskôr sa predstavia na Islande. Na čele D-skupiny sú so 6 bodmi po víťazstvách nad Ukrajinou 2:0 a Islandom 2:1.