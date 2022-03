Ukrajina požiadala o odloženie duelu v Škótsku, rozhodne FIFA

Glasgow 7. marca (TASR) - Stretnutie semifinále baráže MS 2022 vo futbale medzi Škótskom a Ukrajinou by sa mohlo hrať v júni. Duel bol naplánovaný na 24. marca v Glasgowe, hostia však pre ruskú inváziu do ich krajiny požiadali Medzinárodnú futbalovú federáciu (FIFA) o odloženie.



Zámer potvrdil prezident Európskej futbalovej únie (UEFA) Aleksander Čeferin po telefonáte so športovým riaditeľom Šachtaru Doneck Darijom Srnom. Viacero ukrajinských reprezentantov si na klubovej úrovni oblieka dresy Šachtaru a Dynama Kyjev a ukrajinská liga je pre vojnu prerušená.



Rozhodnúť však musí FIFA a už 1. apríla sa má v katarskej Dauhe uskutočniť žreb základných skupín MS. Víťaz zápasu Škótsko - Ukrajina sa vo finále A-vetvy play off stretne s postupujúcim zo súboja Wales - Rakúsko. Riadny termín finálového duelu je 29. marca. Škótsko a Ukrajina sú súperi aj v 1. skupine B-divízie Ligy národov 2022/2023, ktorej zápasy sú na programe v júni a septembri, pripomenula agentúra APA.