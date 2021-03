Wales vyradil z kádra pre porušenie pravidiel trio hráčov

Cardiff 29. marca (TASR) - Vedenie Waleskej futbalovej asociácie (FAW) s okamžitou platnosťou vyradilo z kádra trio reprezentantov za porušenie tímových pravidiel. Na utorňajší domáci kvalifikačný zápas majstrovstiev sveta 2022 proti Česku v Cardiffe tak nebudú k dispozícii Hal Robson-Kanu, Rabbi Matondo a Tyler Roberts.



FAW bližšie nešpecifikovala, akého porušenia sa mali hráči dopustiť. Podľa britských médií však išlo o nedodržanie večierky v tímovom hoteli. "Traja futbalisti popoludní odišli do klubov. Viac to komentovať nebudeme," potvrdila FAW v krátkom oficiálnom komuniké. Portál The Athletic uviedol, že hráči neboli vo svojich izbách v čase, keď už mali dávno spať. O porušenie "covidovej bubliny" sa zrejme nejedná.



"Som sklamaný, že musím opustiť mužstvo predčasne, ale pravidlá sú pravidlá. Ospravedlňujem sa spoluhráčom, trénerom aj fanúšikom," stihol sa už kajať na sociálnej sieti útočník Roberts s Leedsu United. Útočník Robson-Kanu je hráčom West Bromwich Albion, v reprezentácii má na konte takmer 50 duelov, hral aj na EURO 2016 vo Francúzsku. Ofenzívny stredopoliar Matondo je kmeňovým hráčom Schalke 04, momentálne hosťuje v Stoke City.