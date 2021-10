Zápas v Rusku je podľa Škriniara kľúčový

Senec 5. októbra (TASR) – Futbalistov Slovenska čaká v kvalifikačnom boji o MS 2022 v októbrovom termíne najskôr zápas v Rusku, obranca Milan Škriniar ho považuje za kľúčový. Uviedol, že ak ho Slováci zvládnu, môžu sa potom venovať naháňaniu Chorvátov a snahe preskočiť ich v v tabuľke.



Proti Rusku sa zverenci Štefana Tarkoviča predstavia v Kazani 8. októbra a následne v Osijeku 11. októbra ich čaká zápas s Chorvátskom.



„Myslím si, že Chorváti sú v tejto kvalifikácii jasný favorit a budú sa tlačiť na prvé miesto. My musíme zvládnuť zápas v Rusku, je kľúčový. Potom v tých ostatných zápasoch ich môžeme naháňať a pokúsiť sa ich preskočiť. Od dnešného dňa sa budeme na Rusov chystať aj takticky," uviedol Škriniar na utorkovom brífingu v Senci.



Slováci doma v prvom zápase Rusov zdolali 2:1, tento víťazstvo by chceli zopakovať. „Pre mňa je dôležité, aby sme vzadu uhrali na nulu a vpredu je už jedno kto dá gól. Zdravotný stav Stana Lobotku nie je ideálny, chýbajú aj Robo Mak a Vlado Weiss. My musíme nadviazať na zápasy, ktoré sme hrali predtým. Treba na to nadviazať a ja verím, že to zvládneme," dodal Škriniar.



Slováci figurujú po šiestich kolách na tretej priečke H-skupiny so ziskom 9 bodov. Obaja ich októbroví súperi majú na konte 13 bodov. Na záverečný turnaj do Kataru postúpi priamo jedine víťaz skupiny, mužstvo na druhom mieste zabojuje v baráži.



Tréner Tarkovič nemá k dispozícii viacerých hráčov, naposledy mu vypadol obranca Martin Valjent. Stopercentne v poriadku nie je ani Lobotka a mimo hru sú aj krídelníci Weiss a Mak. Šancu by tak mohol dostať Erik Jirka.



„Som vďačný za každú jednu šancu a minútu, ktorú mi tréner dá. Ja som smutný z toho, že tu chýbajú nejakí hráči, ale taký je futbal. Ja nemyslím na to, či budem hrať, jednoducho som pripravený a budem čakať. Sme v situácii, že musíme zvládnuť oba zápasy, ale musíme si vytvoriť vlastnú bublinu a pokúsiť sa o postup. Kalkulačky musíme dať nabok a musíme sa koncentrovať na svoj výkon," uviedol Jirka.



Na šancu bude čakať aj Dominik Greif, ktorý po tom, čo sa vyliečil zo zranenia, absolvoval premiéru vo svojom novom klube RCD Mallorca.



„Moju pozíciu nevnímam nejako extra. Som tu, odtrénujem čo treba. Predtým som sa dohodol s trénerom, aby som sa doliečil a ukázalo sa to ako dobrý krok. Čakajú nás nároční súperi, ale miliónkrát sme sa presvedčili, že vo futbale je všetko možné. My sa musíme sústrediť sami na seba a musíme dať zo seba to čo vieme. A uvidíme, na čo to bude stačiť."