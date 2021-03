Po Cypre ďalšia facka od Malty, musíme začať od seba, hovorí Škriniar

Na snímke zľava Henry Bonello (Malta), Steve Borg (Malta), Michal Ďuriš (Slovensko) a Ryan Camenzuli (Malta) v zápase H-skupiny kvalifikácie MS 2022 vo futbale Slovensko - Malta v Trnave 27. marca 2021. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Tarkovič po remíze s Maltou: Mali sme to otočiť



Na archívnej snímke tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Štefan Tarkovič v zápase H-skupiny kvalifikácie MS 2022 vo futbale Slovensko - Malta v Trnave 27. marca 2021. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Trnava 28. marca (TASR) - Slovenskí futbalisti chceli mať po úvodnom dvojzápase kvalifikácie MS 2022 na konte plný počet šesť bodov, no plány sú jedna vec a realita druhá. Z bezgólovej remízy na Cypre sa nepoučili a po ďalšom slabom výkone nezvíťazili ani v sobotnom domácom vystúpení proti outsiderovi H-skupiny Malte. Po polčase prehrávali 0:2, gólmi Dávida Strelca a Milana Škriniara dokázali aspoň vyrovnať, ale nie odvrátiť blamáž.Prvopolčasovú mizériu favorita okrem dvoch inkasovaných gólov podčiarkla skutočnosť, že na bránku súpera nevyslal ani jednu strelu. Slováci mali šťastie, že pre covidové opatrenia nemohli byť v hľadisku diváci, ináč by ich pri odchode do šatní vyprevadili ohlušujúcim piskotom. "" povedal Škriniar, ktorý po vystriedaní Juraja Kucku nastúpil do druhého polčasu s kapitánskou páskou na rukáve. Slováci po zbabranej úvodnej 45-minútovke na chvíľu ožili, pritlačili súpera a bleskovo vyrovnali, ale v ďalšom priebehu zápasu už neboli schopní streliť 176. tímu rebríčka FIFA ďalší gól. "" mrzel zbabraný vstup do kvalifikácie stopéra milánskeho Interu.Pri absencii kapitána Mareka Hamšíka i ďalších hráčov sa snažil burcovať mužstvo a ísť príkladom v bojovnosti a prístupe. Hrozil pri štandardkách, vyvážal loptu, odmenou mu bol premiérový gól za národný tím, ktorý by však vymenil za tri body.konštatoval Škriniar.Slovensko odohralo s Maltou deviaty vzájomný zápas a iba druhýkrát nedokázalo zvíťaziť. V kvalifikácii síce čaká na zverencov Štefana Tarkoviča ešte osem zápasov, najbližší v utorok v Trnave proti zatiaľ stopercentnému Rusku, už po dvoch kolách sa však dostali do zlej situácie z hľadiska postupu. Na šampionát do Kataru sa priamo prebojujú iba víťazi kvalifikačných skupín.pridal svoj názor krajný obranca Martin Koscelník.Podľa trénera slovenských futbalistov Štefan Tarkoviča urobili jeho zverenci pre úspech proti Malte maximum. Remíza 2:2 proti súperovi, ktorý je o viac ako sto miest nižšie vo svetovom renkingu, je však málo. Tarkovič si to uvedomuje, no zároveň upozornil na fakt, že absenciu kvality deviatich hráčov z kádra je veľmi ťažké nahradiť. Slováci majú po dvoch zápasoch v kvalifikácii na MS 2022 iba dva body a značne si skomplikovali boj o postup na šampionát.V sobotu v Trnave museli slovenskí reprezentanti zachraňovať remízu, Malťania viedli po prvej 45-minútovke 2:0. Dve dobré šance v 1. polčase zahodil Ďuriš, kým súper bol mimoriadne efektívny. "" uviedol Tarkovič.V druhom polčase to bolo zo strany Slovenska lepšie, po góloch Dávida Strelca a Milana Škriniara bolo v 53. minúte vyrovnané, ale v zostávajúcom čase to bol už len boj s obranou súpera. Ten napokon aj so šťastím získal cenný bod. "" povzdychol si Tarkovič. Pri inkasovaných góloch vytkol hráčom nedôslednosť v prechode do obrany: "V kabíne si pred začiatkom druhého polčasu vypočuli hráči zrejme aj ostrejšie slová, ale kormidelník Slovenska to nechcel konkretizovať: "Tarkovič si uvedomuje, že jeden dobrý polčas zo štyroch je proti outsiderom skupiny málo, ale zároveň upozornil na absencie. V dvojzápase s Cyprom a Maltou mu chýbalo deväť hráčov. "Sobotný duel nedohral obranca Dávid Hancko, Tarkovič nemal po zápase informácie o jeho zdravotnom stave. Zdravotné problémy zabránili nastúpiť aj brankárovi Martinovi Dúbravkovi. "" vysvetlil kormidelník Slovákov.Pozitív bolo v sobotnom zápase málo, ale vyzdvihnúť treba hru osemnásťročného Tomáša Suslova, ktorý dostal dôveru od začiatku a o rok staršieho Dávida Strelca. Útočník Slovana strelil prvý reprezentačný gól po troch minútach pobytu na ihrisku. "" uviedol Tarkovič.Už v utorok čaká Slovákov v ďalšom zápase Rusko, ktorá je na čele H-skupiny so 6 bodmi. Tarkovič v ňom môže rátať s bundesligistami Petrom Pekaríkom a Ondrejom Dudom, ale nie s Lászlóm Bénesom. "" dodal tréner SR.