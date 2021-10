Tarkoviča teší progres: Hrali sme s Chorvátmi vyrovnanú partiu

Osijek 12. októbra (TASR) - Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Štefan Tarkovič vyslovil po remíze 2:2 v Chorvátsku spokojnosť s výkonom tímu a premiérou útočníka Ladislava Almásiho v základe. Nemenej ho teší výkonnostný progres jeho zverencov, hoci paradoxne v Osijeku definitívne stratili šancu bojovať o postup na MS 2022 v Katare. Slovákom patrí dve kolá pred koncom kvalifikácie tretia priečka v tabuľke H-skupiny so ziskom 10 bodov, ktoré nazbierali aj štvrtí Slovinci. Dvojica pred nimi je už nedostihnuteľná, Chorváti sú druhí so 17 bodmi a novými lídrami sú po pondelku 19-bodoví Rusi.



Už pred súbojom v Chorvátsku boli šance slovenského tímu na postup len v rovine málo pravdepodobnej teórie. Napriek tomu mal zápas v ich podaní iskru a kvalitu. Nezlomil ich ani odchod kapitána Mareka Hamšíka, ktorý v závere prvého polčasu striedal pre zranenie zadného stehenného svalu. Dvakrát gólovo umlčali štadión Ivan Schranz a Lukáš Haraslín, deľbu bodov napokon zariadil po zmene strán domáci kapitán Luka Modrič, ktorý našiel dieru v múre a lopta aj s prispením teča prešla za chrbát Mareka Rodáka. "Pre mňa je veľmi dôležité, že sme odohrali ťažký zápas, proti náročnému súperovi a na náročnom teréne so cťou. Podarilo sa nám splniť všetky ciele, ktoré sme si s hráčmi dali. Hrali sme proti ťažkému súperovi s extrémnou kvalitou. Chalanom môžem iba pogratulovať k výkonu. Dokázali sme s Chorvátmi hrať vyrovnanú partiu na ich pôde," začal Tarkovič hodnotenie pondelkového kvalifikačného zápasu.



V porovnaní so zápasom v ruskej Kazani, kde jeho tím napriek hernej dominancii prehral 0:1, spravil dve zmeny v zostave. Jednu z nich na poste hrotového útočníka, kde dostal šancu Ladislav Almási. Kanonier Baníka Ostrava potvrdil výbornú formu z klubu, vybojoval veľa lôpt a navyše prihral na gól Lukáša Haraslína. "Laci je s nami krátko a preto si vážim, že veľmi rýchlo a kvalitne dokázal navnímať všetky veci. Budovanie spolupráce medzi hráčmi trvá určitý čas a pre mňa je veľmi dôležité, že do tímu výborne zapadol. Vedeli sme sa o neho oprieť v prechodovej fáze a nakoniec bol vo viacerých útočných akciách, ktoré sa skončili gólmi. Pre mňa je to veľmi pozitívny impulz do budúcna," povedal Tarkovič o Almásim.



Definitívnu stopku postupovým nádejam vďaka priaznivému výsledku na pôde veľkého favorita tak prijal slovenský tréner ľahšie. "Zápas splnil, čo mal. Šanca pred ním bola iba teoretická a vravel som to aj hráčom v kabíne, že proti Chorvátom išlo o iné veci ako výsledok. Som rád, že od septembra ukazuje mužstvo charakter, má kvalitu a napreduje. Verím, že to nebol strop našich možností. Myslím si, že máme ešte priestor, aby sme hrali kvalitnejšie," dodal Tarkovič.



Tréner domácich Zlatko Dalič po zápase tiež vyslovil spokojnosť s výkonom svojich zverencov. "Ja naozaj nemám dôvod niečo hráčom vyčítať. Naopak, gratulujem im za vôľu a nasadenie. Dostali sme dva zbytočné góly zo situácií, ktoré sa ani nemali stať. Musíme ísť ďalej. Zápas sme kontrolovali a mali sme držanie lopty, ani absencia Matea Kovačiča nebol problém. Zopakujem, škoda dvoch gólov, keď sme v tých situáciách reagovali zle," citoval oficiálny web UEFA domáceho kouča.