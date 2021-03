Kvalifikácie MS: Taliani na úvodné tri duely povolali Toloiho

nominácia:

brankári: Alessio Cragno (US Cagliari), Gianluigi Donnarumma (AC Miláno), Alex Meret (SSC Neapol), Salvatore Sirigu (FC Turín)



obrancovia: Francesco Acerbi (Lazio Rím), Alessandro Bastoni (Inter Miláno), Cristiano Biraghi (ACF Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus Turín), Giorgio Chiellini (Juventus Turín), Giovanni Di Lorenzo (SSC Neapol), Emerson Palmieri (Chelsea Londýn), Gian Marco Ferrari (Sassuolo Calcio ), Alessandro Florenzi (Paríž St. Germain), Manuel Lazzari (Lazio Tím), Gianluca Mancini (AS Rím), Leonardo Spinazzola (AS Rím), Rafael Toloi (Atalanta Bergamo)



stredopoliari: Nicolo Barella (Inter Miláno), Gaetano Castrovilli (ACF Fiorentina), Bryan Cristante (AS Rím), Manuel Locatelli (Sassuolo Calcio), Rolando Mandragora (FC Turín), Lorenzo Pellegrini (AS Rím), Matteo Pessina (Atalanta Bergamo), Matteo Ricci (Spezia Calcio), Stefano Sensi (Inter Miláno), Roberto Soriano (FC Bologna), Marco Verratti (Paríž St. Germain)



útočníci: Andrea Belotti (FC Turín), Domenico Berardi (Sassuolo Calcio), Federico Bernardeschi (Juventus Turín), Francesco Caputo (Sassuolo Calcio), Federico Chiesa (Juventus Turín), Stephan El Shaarawy (AS Rím), Vincenzo Grifo (Sc Freiburg), Ciro Immobile (Lazio Rím), Lorenzo Insigne (SSC Neapol), Moise Kean (Paríž St. Germain)

Rím 19. marca (TASR) - Tréner talianskej futbalovej reprezentácie Roberto Mancini povolal na úvodné tri duely kvalifikácie MS 2022 aj kapitána Atalanty Bergamo Rafaela Toloiho.Tridsaťročný obranca pôsobil v mládežníckom výbere Brazílie a minulý mesiac získal talianske občianstvo, pripomenula agentúra AP. Štvornásobných majstrov sveta čakajú v C-skupine v marci zápasy so Severným Írskom, Bulharskom a Litvou.