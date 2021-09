Walesania sú za kandidatúru Spojeného kráľovstva a Írska na MS 2030

Londýn 27. septembra (TASR) – Šéf exekutívy Waleskej futbalovej asociácie Noel Mooney sa prihovára za to, aby Spojené kráľovstvo a Írsko pripravili spoločnú kandidatúru na usporiadanie MS 2030. Mooney pracoval 19 rokov v Európskej futbalovej únii ako vedúci oddelenia strategického rozvoja.



„Bol som v kontakte s predstaviteľmi všetkých 55 členských krajín. Som presvedčený o tom, že UEFA by privítala spoločnú kandidatúru Spojeného kráľovstva a Írska s otvorenou náručou. V londýnskom Wembley sa uskutočnilo semifinále aj finále EURO 2020, jedným z dejísk ME bol aj Glasgow. Nebyť pandémie koronavírusu, európska futbalová elita by zavítala aj do Dublinu. V Spojenom kráľovstve i Írsku je infraštruktúra potrebná na usporiadanie MS," citovala slová Mooneyho agentúra DPA.