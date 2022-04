Slovenské futbalistky remizovali v Trnave s Fínkami 1:1

kvalifikácia MS 2023 žien - A-skupina:



Trnava



Slovensko - Fínsko 1:1 (1:1)



Góly: 16. Šurnovská - 6. Hyyrynenová. ŽK: Lemešová, Žemberyová, Semanová (všetky SR). Rozhodovala: Mularczyková (Poľ.)



Slovensko: Korenčiová - Bartovičová, Fischerová, Horváthová - Košíková (61. Vojteková), Škorvánková, Lemešová, Mikolajová (76. Panáková), Hmírová - Šurnovská (89. Semanová), Žemberyová (61. Fabová)



Fínsko: Korpelaová - Hyyrynenová, Westerlundová, Kuikkaová, Koivistová - Engmanová (74. Rantanenová), Alanenová (88. Ahtinenová), Summanenová, Sainiová (88. Danielssonová) - Ölingová (74. Kemppiová), Franssiová







Peter Kopúň, tréner SR /zdroj: www.futbalsfz.sk/: "Nebol to pekný zápas, na druhej strane sme získali remízu, ktorej cenu v tejto chvíli vlastne ešte nepoznáme. Priznávam, že v duchu sme uvažovali aj o troch bodoch, ale... Po inkasovanom góle som riešil ďalšie nie dobré minúty z nášho pohľadu, som rád, že sme sa dokázali vrátiť do zápasu. Strelili sme parádny gól a hrali odhodlane až do konca. Podmienky však boli kruto nefutbalové, ovplyvnili náš herný prejav, napríklad sme nemali vždy loptu pod kontrolou tak, aby sme si dokázali pripraviť dobré útočné pozície. Veľmi si vážim srdce a odhodlanie, ktoré dievčatá ukázali, je to potvrdenie toho, ako si cenia reprezentačný dres."







tabuľka A-skupiny:



1. Švédsko 6 6 0 0 26:1 18



2. Írsko 4 2 1 1 14:3 7



3. Fínsko 5 2 1 2 8:6 7



4. Slovensko 6 1 2 3 5:8 5



5. Gruzínsko 5 0 0 5 0:35 0



Trnava 9. apríla (TASR) - Slovenské futbalové reprezentantky remizovali v piatkovom stretnutí A-skupiny kvalifikácie MS 2023 v Trnave s Fínkami 1:1. Gól domácich strelila v 16. minúte Martina Šurnovská. Slovenky majú po šiestich vystúpeniach na konte päť bodov a figurujú na štvrtej priečke, najbližšie nastúpia 1. septembra v Gruzínsku.