Úspešný vstup Slovákov do MS 20, Fidži zdolali presvedčivo 4:0

MS do 20 rokov - B-skupina:



Fidži - Slovensko 0:4 (0:2)



Góly: 17. Gaži, 25. Szolgai, 70. Gajdoš, 79. Jambor. ŽK: Rabuka - Šnajder. Rozhodoval: Sy (Sen.)



Fidži: Mustahib - Ravai, Aiyas, Laqeretabua, Vasconcellos - Raheem, Dunn (84. Khan), Hussain (46. Dekedeke) - Rabuka (65. Begg), Ali, Razool (32. Ratu)

Slovensko: Hrdina - Bagín, Kóša, Šikula, Kopásek - Szolgai (80. Ovšonka), Gajdoš (86. M. Sauer), Šnajder (46. Murgaš) - Jambor, L. Sauer, Gaži (66. Marcelli)

San Juan 21. mája (TASR) - Slovenská futbalová reprezentácia úspešne vstúpila do majstrovstiev sveta hráčov do 20 rokov v Argentíne. V úvodnom stretnutí B-skupiny zvíťazila v noci na nedeľu v San Juane nad Fidži 4:0 a ziskom troch bodov si posilnila šance na postup do osemfinále. Góly slovenského tímu strelili Adam Gaži a Máté Szolgai, po prestávke sa presadili Artur Gajdoš a kapitán Timotej Jambor.Na šampionáte štartuje 24 tímov rozdelených do šiestich skupín po štyroch. Do osemfinále postúpia prví dvaja z každej skupiny plus štyria najlepší z tretích miest. Pôvodne sa mali MS konať v Indonézii, Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) jej však odobrala organizátorstvo po protestoch proti účasti izraelskej reprezentácie.Druhý zápas odohrajú mladí Slováci v utorok 23. mája o 23.00 SELČ proti Ekvádoru. Účinkovanie v základnej skupine uzavrú v piatok 26. mája o 20.00 SELČ súbojom s USA.Tréner Rusnák nemohol pre trest koučovať slovenský tím z lavičky, ale jeho zverencom to vôbec neprekážalo a od úvodného výkopu sa pustili do súpera. Výsledkom bola ich jasná prevaha a tri strelecké pokusy v úvodnej desaťminútovke, ani jedna však nemierila medzi žrde. Až hlavička Jambora prinútila Mustahiba k zákroku, loptu vyrazil na roh. Po aktívnom vstupe do zápasu sa Slovákom podarilo relatívne rýchlo otvoriť skóre. Presný center L. Sauera z ľavej strany našiel pred bránou Gažiho a ten prudkou hlavičkou zblízka nezaváhal - 0:1. V 25. minúte už bol náskok favorita dvojgólový. Po aktívnom napádaní rozohrávky sa dostal k lopte Szolgai a brankára Fidži prekonal kurióznym spôsobom ľahkou strelou medzi nohy - 0:2. Slováci pokračovali v tlaku, v prvom polčase sa hralo prakticky iba na polovici outsidera z Oceánie. Po polhodine Jambor vo výskoku hlavičkoval do brvna a Šnajder z diaľky tesne minul pravú žrď. Jamborovi nebolo súdené tešiť sa, hoci bol strelecky jasne najaktívnejší hráč.V 52. minúte sa slovenský kapitán rozhodol prihrať lepšie postavenému L. Sauerovi, ktorý v čistej šanci neprekonal Mustahiba. Mladí Slováci sa predbiehali v zahadzovaní šancí. Minimálne šesť či sedem si ich pýtalo cestu do siete, smoliarom v tomto smere bol Jambor. Hráči Fidži aj so šťastím odolávali, v 69. minúte Mustahib vyškriabal na roh pokus Gajdoša. Slovenský stredopoliar sa dočkal o pár desiatok sekúnd neskôr, keď zakrútená lopta z jeho kopačky pristála v sieti - 0:3. Fidži sa pokúsilo o prvý strelecký pokus až v 76. minúte, Slováci ich v tej chvíli mali na konte 30. Jambor predsa len zlomil prekliatie a v 79. minúte hlavičkou po rohovom kope pridal štvrtý gól svojho tímu - 0:4. Slováci si pripísali povinné víťazstvo, môže ich však mrzieť plejáda nepremenených tutoviek.(0:0)Gól: 80. Garbett(2:1)Góly: 27. Veliz, 41. Carboni - 24. Machamadjonov1. Argentína 1 1 0 0 2:1 32. Nový Zéland 1 1 0 0 1:0 33. Uzbekistan 1 0 0 1 1:2 04. Guatemala 1 0 0 1 0:1 0(0:0)Gól: 90.+3 Gomez1. Slovensko 1 1 0 0 4:0 32. USA 1 1 0 0 1:0 33. Ekvádor 1 0 0 1 0:1 04. Fidži 1 0 0 1 0:4 0