MS20: Titul získal Uruguaj, nad Talianskom zvíťazil 1:0

MS do 20 rokov



finále:



Uruguaj - Taliansko 1:0 (0:0)



Gól: 86. Rodriguez





La Plata 12. júna (TASR) - Futbalisti Uruguaju sa stali majstrami sveta hráčov do 20 rokov. Vo finálovom zápase na turnaji v Argentíne zvíťazili v nedeľu nad Talianmi 1:0. O jediný gól duelu v La Plate sa postaral v 86. min útočník Liverpoolu Montevideo Luciano Rodriguez.Uruguajci triumfovali na turnaji tejto vekovej kategórie po prvýkrát v histórii. Vo finále sa už predtým predstavili dvakrát, no neuspeli v roku 1997 a ani v roku 2013. Taliani nezvládli svoje prvé finále na turnaji hráčov do 20 rokov.