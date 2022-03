Angličania majú do MS 2022 za úlohu trénovať jedenástkový rozstrel

Londýn 29. marca (TASR) - Anglickí futbaloví reprezentanti budú počas prípravy na MS 2022 v Katare inrenzívne trénovať jedenástkový rozstrel. Tréner Albiónu Gareth Southgate nechce, aby sa zopakoval scenár z minuloročného finále EURO 2020, v ktorom jeho zverenci prehrali po strelách zo značky bieleho bodu s Talianskom.



"Tento zraz nám poslúži na to, aby sme začali s nácvikom jedenástkového rozstrelu a prebrali s hráčmi detaily. Je to pre nás výzva. Vo svojich kluboch sú pravidelní exekútori penált iba Harry Kane či James Ward-Prowse. Marcus Rashford v minulosti často zahrával jedenástky, no po príchode do Manchestru United sa tejto úlohy zhostil Bruno Fernandes," uviedol pre britské médiá Southgate pred utorňajším prípravným duelom proti Pobrežiu Slonoviny.