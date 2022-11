Francúzi prišli o Benzemu, z majstrovstiev ho vyradilo zranené stehno

New York 20. novembra (TASR) - Francúzsky futbalista Karim Benzema nebude hrať na majstrovstvách sveta v Katare. Držiteľa Zlatej lopty pre najlepšieho hráča roku 2022 vyradilo z turnaja zranenie stehna.



Tridsaťštyriročný útočník mal problémy už dlhšiu dobu, za Real Madrid odohral v uplynulých šiestich dueloch menej ako polhodinu. V sobotu nastúpil v Katare na reprezentačný tréning, no nedokázal ho absolvovať celý. Francúzska futbalová federácia (FFF) následne vydala vyhlásenie, podľa ktorého si jeho zranenie vyžiada liečbu minimálne tri týždne. "Som z Karima veľmi smutný. Majstrovstvá sveta boli jeho veľkým cieľom. Napriek tejto veľkej rane, plne dôverujem môjmu tímu. Čaká nás veľká výzva, no urobíme všetko, čo sa dá," vyhlásil podľa AFP tréner Francúzov Didier Deschamps, ktorému budú v Katare pre skórovanie k dispozícii Kylian Mbappe, Antoine Griezmann a 36-ročný veterán Olivier Giroud. Za Benzemu môže povolať náhradníka najskôr v pondelok.



Francúzi sa vo svojom úvodnom vystúpení predstavia v utorok proti Austrálii. V D-skupine ich ešte čaká Dánsko a Tunisko.