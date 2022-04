Ukrajinec Stepanenko dúfa v ďalší odklad baráže o postup na MS 2022

Doneck 3. apríla (TASR) - Ukrajinský futbalový reprezentant Taras Stepanenko žiada o ďalší odklad duelov európskej baráže o postup na MS 2022 v Katare. Stredopoliarovi Šachtaru Doneck vadí, že do júnových súbojov semifinále A-vetvy by jeho spoluhráči museli nastúpiť bez zápasovej praxe.



Ukrajinská liga sa momentálne pre ruskú inváziu nehrá a šanca, že by sa do júna mohla znovu rozbehnúť je mizivá. Ukrajinci by mali v júni nastúpiť v Škótsku a v prípade úspechu vo Walese. Víťaz tohto súboja získa miestenku do Kataru, kde nastúpi v B-skupine proti USA, Iránu a Anglicku. "Nechceme sa v tomto prípade hrať na obete. Otázka však znie, ako môžeme nastúpiť na taký dôležitý zápas, keď sme predtým dlho žiaden nehrali. Každý futbalista vie, aké je to zložité vrátiť sa po dlhej absencii na trávnik, hoci môžete ´makať´ v posilňovni a behať. Ak nebude iná možnosť, budeme hrať. Dúfame však, že FIFA a UEFA nás pochopia a odložia zápasy na neskôr," povedal pre The Sunday Times Tarasenko, ktorý má na konte 69 reprezentačných štartov.