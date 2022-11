Favoriti A-skupiny sa stretnú hneď v úvode šampionátu v Katare

Predpokladané zostavy:



Senegal: E. Mendy - B. Sarr, Koulibaly, Diallo, Ciss - Kouayté, N. Mendy, Gueye - I. Sarr, Diedhiou, Dia



Holandsko: Pasveer - Timber, de Ligt, van Dijk, Aké - Dumfries, de Roon, Berghuis, F. de Jong - Janssen, Bergwijn

Pondelok, 21. novembra, 17.00 (SEČ)



Al Thumama Stadium (Dauha)



A-skupina, 1. kolo:



Senegal - Holandsko /rozhodujú: Sampaio - Pires, Boschilia (všetci Braz.)/

Dauha 20. novembra (TASR) - V Dauhe sa v pondelok o 17.00 SEČ predstavia futbalisti Senegalu proti favorizovanému Holandsku. Senegalčania debutovali na svetovom šampionáte v roku 2002 v Kórei a Japonsku, dotiahli to až do štvrťfinále. Lepší výsledok žiadna africká krajina nedosiahla. V Katare jej však bude chýbať ich najväčšia hviezda Sadio Mané a toto oslabenie budú chcieť využiť v A-skupine nielen Holanďania, ktorí sa po absencii na predchádzajúcich MS vrátili medzi elitu.Úradujúci šampión Afrického pohára národov chce napriek absencii zraneného kľúčového ofenzívneho ťahúňa urobiť dojem. Levi od Terangy nepostúpili pred štyrmi rokmi na MS v Rusku zo skupiny. Ďalej išla prvá Kolumbia, Senegal mal s Japoncami rovnaký počet bodov i totožné skóre. Mal však o dve žlté karty viac, čo posunulo ďalej Japonsko. Senegal sa tak stal prvým tímom v histórii MS, ktorý nepostúpil pre vyšší počet žltých kariet.Tentoraz má ambíciu prekonať výsledok legendárneho tímu, ktorý sa pred 20 rokmi dostal do štvrťfinále. Šampionát sa vrátil na ázijskú pôdu, čo môže byť pozitívnym znamením pre poverčivých fanúšikov Senegalu. Tí veria, že súčasný káder je ten najlepší, aký kedy mali. Dôvodom na optimizmus okolo mužstva je stabilita trénerského nastavenia. Tréner Aliou Cisse vedie tím od roku 2015.Holanďania v Rusku chýbali, teraz patria medzi jasných favoritov skupiny. Na MS si v rokoch 1974, 1978 a 2010 zahrali finále, no zvíťaziť sa im v nich nepodarilo ani raz. V roku 2014 prehrali v semifinále po 11 m rozstrele s Argentínou.Tréner "Oranjes" Louis Van Gaal prebral tím v auguste 2021 a odvtedy neprehral 15 zápasov. Počas kvalifikácie sledoval svojich zverencov aj z invalidného vozíka po páde z bicykla, no predovšetkým sa liečil z agresívnej rakoviny prostaty. Sedemdesiatjedenročný kormidelník podstúpil 25 rádioterapií.Pilierom holandskej defenzívy by mal byť Virgil van Dijk. Ten chýbal na Eure pred dvoma rokmi, keďže si roztrhol predný krížny väz a nebol v nominácii na MS 2014. Je teda pozoruhodné, že kombináciou okolností a nešťastia sa tento 31-ročný hráč objaví na svojom prvom veľkom medzinárodnom turnaji až teraz.citovala obrancu agentúra AFP.Družina okolo van Dijka sa už nemôže dočkať úvodného výkopu, holandský zadák uviedol:Spomenul aj absenciu hviezdy Senegalu Sadia Maného, s ktorým mal v Liverpoole veľmi blízky vzťah. Útočník Bayernu Mníchov si poranil nohu v bundesligovom zápase proti Werderu Brémy 8. novembra a hoci Senegalčania použili pre jeho uzdravenie aj šamana, nepomohlo to.