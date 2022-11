MS2022: Anglicko je v B-skupine favoritom, Southgate odráža kritiku

Predpokladané zostavy:



Anglicko: Pickford – Stones, Dier, Maguire – Trippier, Rice, Bellingham, Shaw – Saka, Kane, Sterling



Irán: Abedzadeh – Moharrami, Kanaani, Hosseini, Hajsafi – Ezatolahi, Nourollahi, Sarlak – Azmoun, Taremi, Jahanbaksh.



Pondelok, 21. novembra, 14.00 (SEČ)



Chalifov štadión (Dauha)



B-skupina, 1. kolo:



Anglicko - Irán

Dauha 20. novembra (TASR) - Anglickí futbalisti vstupujú do každého zápasu s cieľom zvíťaziť a inak to nebude ani v Katare v historicky prvom dueli s Iránom na majstrovstvách sveta. Výkop stretnutia je na programe v pondelok o 14.00 SEČ v Dauhe a ďalší zápas B-skupiny sa začne v ten istý deň o 20.00 v meste Al Raján – reprezentanti USA nastúpia proti Walesu."It's coming home" je heslo, s ktorým pravidelne vyrážajú Angličania na majstrovstvá sveta. Nosný verš z hymny ME 1996 momentálne vyjadruje túžbu anglických fanúšikov získať prvý titul po 56 rokoch. Ten vybojovali práve na domácej pôde v roku 1966. Objektívne šance však nie sú veľké. A to napriek silnej pozícii v skupine a výrazných výsledkoch na vlaňajších ME (finále) a na predchádzajúcich MS v Rusku (semifinále).Otázniky vyvoláva forma obrancov i stredopoliarov a tím navyše ťahá najdlhšiu šnúru prehier, s akou kedy vstupoval na svetový šampionát. Pod vedením Garetha Southgata nevyhral šesť zápasov a pred MS neabsolvoval žiadne prípravné stretnutie. Tréner sa dostal pod paľbu kritiky aj po tohtoročnom zostúpení z A-divízie Ligy národov.uviedol ku kritike Southgate pre britské médiá. Na reprezentačný rekord bude v anglickom drese útočiť Harry Kane – na prekonanie gólového zápisu Waynea Rooneyho (53) mu chýbajú tri presné zásahy.Na prípravu bezprostredne pred turnajom dal naopak dôraz Irán, ktorý nastúpil v stredu proti Tunisku (0:2) a minulý štvrtok privítal Nikaraguu (1:0). Ťahúň tímu bude v Katare útočník Mehdi Taremi, ktorý v tejto sezóne zaujal v drese Porta dvoma gólmi na pôde Bayeru Leverkusen v odvete skupinovej fázy Ligy majstrov (3:0). Irán má za sebou päť majstrovstiev sveta, debutoval v roku 1978 v Argentíne, na turnaji nechýbal od MS 2014 a nikdy sa mu nepodarilo postúpiť z úvodnej fázy. Tento rok je však miestenka z druhého miesta na dosah – trojica tímov bez Anglicka je papierovo vyrovnaná a USA navyše nejde na šampionát v najlepšej forme.uviedol tréner amerického tímu Gregg Berhalter. V nominácií má síce hráčov z popredných európskych súťaží, chýba im však klubová minutáž. Ťahúň mužstva Christian Pulisic absolvoval v tejto sezóne s Chelsea celý zápas len raz, kým brankár Matt Turner nastúpil za Arsenal v tomto ročníku len štyrikrát a zvyšní dvaja brankári pôsobia v druholigových anglických kluboch. Berhalter navyše stavil na mladú krv. Experti sa obávajú nedostatočných skúseností tohto mužstva, ktoré má po Ghane druhý najnižší vekový priemer na turnaji (25,5).Ich pondelkový súper čakal na štart na svetovom šampionáte 64 rokov. Walesania sa v histórii prebojovali len na jediné MS a to vo Švédsku (1958), kde sa prebojovali do štvrťfinále. Kapitán Gareth Bale hrá momentálne v Los Angeles FC a za tím nastupoval zväčša ako náhradník v druhom polčase. Tridsaťtriročný útočník sa napriek tomu cíti pripravený na MS, ktoré sú preňho zrejme posledné veľké podujatie v kariére. Tím si zaistil miestenku do Kataru až v baráži, kde si poradili s Rakúskom 2:1 a s Ukrajinou 1:0.vyjadril nádej pre "Drakov" ich kormidelník Robert Page.USA: Turner – Dest, Long, Zimmerman, Robinson – Adams, McKennie, Aaronson – Pulisic, Wright, ReynaWales: Ward – Cabango, Rodon, Davies – Roberts, Morrell, Ramsey, Williams – James, Bale, Johnson.Štadión Ahmada bin Aliho (Al Raján)USA - Wales