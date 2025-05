V nominácii Anglicka proti Andorre a Senegalu aj Toney

Nominácia Anglicka na zápas kvalifikácie MS 2026 proti Andorre a prípravný duel so Senegalom:



brankári: Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (FC Everton), James Trafford (FC Burnley)



obrancovia: Trent Alexander-Arnold (FC Liverpool), Dan Burn (Newcastle United), Trevoh Chalobah (FC Chelsea), Levi Colwill (FC Chelsea), Reece James (FC Chelsea), Ezri Konsa (Aston Villa), Myles Lewis-Skelly (FC Arsenal), Kyle Walker (AC Miláno)



stredopoliari: Jude Bellingham (Real Madrid), Conor Gallagher (Atletico Madrid), Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest), Jordan Henderson (Ajax Amsterdam), Curtis Jones (FC Liverpool), Cole Palmer (FC Chelsea), Declan Rice (FC Arsenal), Morgan Rogers (Aston Villa)



útočníci: Eberechi Eze (Crystal Palace), Anthony Gordon (Newcastle United), Harry Kane (Bayern Mníchov), Noni Madueke (FC Chelsea), Bukayo Saka (FC Arsenal), Ivan Toney (Al-Ahli), Ollie Watkins (Aston Villa)



Londýn 23. mája (TASR) - Futbalový útočník Ivan Toney dostal prvýkrát od vlaňajších ME v Nemecku pozvánku do anglického národného tímu. Tréner Thomas Tuchel ho zaradil do nominácie na júnový kvalifikačný zápas MS 2026 proti Andorre a prípravný duel so Senegalom.Dvadsaťdeväťročný Toney nefiguroval v zostave Anglicka od augusta minulého roka, keď prestúpil z Brentfordu do saudskoarabského Al-Ahli. V drese „Albionu“ si dosiaľ pripísal šesť štartov, z toho tri na letnom európskom šampionáte. Debut si môže odkrútiť 25-ročný obranca Trevoh Chalobah z Chelsea, ktorý dosiaľ reprezentoval len v mládežníckych kategóriách.Anglicko figuruje po úvodných dvoch zápasoch na čele kvalifikačnej K-skupiny, Andorra je posledná. Tímy sa stretnú na pôde barcelonského Espanyolu v sobotu 7. júna o 18.00 h. O tri dni neskôr si Angličania v Nottinghame zmerajú sily so Senegalom, úvodný výkop je na programe o 20.45 h. Informácie priniesla agentúra AFP.