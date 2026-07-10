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Jorge Jesus sa stal novým trénerom Portugalska
Jesus počas trénerskej kariéry viedol viaceré portugalské kluby vrátane Benficy Lisabon a Sportingu Lisabon.
Autor TASR
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Lisabon 10. júla (TASR) - Novým trénerom portugalskej futbalovej reprezentácie sa stal Jorge Jesus. Skúsený 71-ročný kouč nahradil Roberta Martineza, ktorý odstúpil po vypadnutí tímu v osemfinále MS po prehre 0:1 so Španielskom.
Portugalská futbalová reprezentácia oznámila v piatok popoludní jeho príchod na sociálnej sieti X slovami: „Nová cesta sa začína dnes. Vitajte pri národnom tíme, tréner Jorge Jesus.“ Podpísal štvorročnú zmluvu, ktorá bude platiť do MS 2030. Tie budú spoločne hostiť Portugalsko, Španielsko a Maroko.
Jesus počas trénerskej kariéry viedol viaceré portugalské kluby vrátane Benficy Lisabon a Sportingu Lisabon. Naposledy pôsobil v saudskoarabskom klube Al-Nassr. Pôjde o vôbec prvú reprezentačnú skúsenosť v jeho 36-ročnej trénerskej kariére.
Už bývalý tréner Portugalska Martinez viedol národný tím od roku 2023, v júni 2025 ho doviedol k triumfu v Lige národov.
Portugalská futbalová reprezentácia oznámila v piatok popoludní jeho príchod na sociálnej sieti X slovami: „Nová cesta sa začína dnes. Vitajte pri národnom tíme, tréner Jorge Jesus.“ Podpísal štvorročnú zmluvu, ktorá bude platiť do MS 2030. Tie budú spoločne hostiť Portugalsko, Španielsko a Maroko.
Jesus počas trénerskej kariéry viedol viaceré portugalské kluby vrátane Benficy Lisabon a Sportingu Lisabon. Naposledy pôsobil v saudskoarabskom klube Al-Nassr. Pôjde o vôbec prvú reprezentačnú skúsenosť v jeho 36-ročnej trénerskej kariére.
Už bývalý tréner Portugalska Martinez viedol národný tím od roku 2023, v júni 2025 ho doviedol k triumfu v Lige národov.