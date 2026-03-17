Mexiko je pripravené hostiť zápasy Iránu na MS, tvrdí prezidentka

Na snímke Claudia Sheinbaumová. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Mexico City 17. marca (TASR) - Mexiko je pripravené hostiť zápasy iránskej futbalovej reprezentácie na MS 2026 v prípade pokračujúceho konfliktu na Blízkom východe. Uviedla to mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová.

Iránska futbalová federácia rokuje s predstaviteľmi Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) o presune zápasov na MS z USA do Mexika. „Sme pripravení v prípade potreby pomôcť iránskej reprezentácii, aby mohla odohrať zápasy základnej skupiny na území Mexika," citovala slová Sheinbaumovej agentúra AFP.
