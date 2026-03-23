Pondelok 23. marec 2026
Obranca Krejčí bude kapitánom Česka v baráži

Na snímke Cesar Blackman (uprostred) z ŠK Slovan Bratislava a Ladislav Krejčí z Girony bojujú o loptu počas zápasu 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale FC Girona - ŠK Slovan Bratislava v Girone v utorok 22. októbra 2024. Foto: TASR - Martin Baumann

Autor TASR
Praha 23. marca (TASR) - Ladislav Krejčí bude kapitánom českej futbalovej reprezentácie v baráži o postup na MS 2026. Obranca Wolverhamptonu Wanderers prevezme túto funkciu po Tomášovi Součkovi, ktorému vedenie českého futbalu po záverečnom zápase kvalifikácie s Gibraltárom (6:0) odobralo kapitánsku pásku.

Česi nastúpia 26. marca v pražskom Edene v semifinále baráže proti Írsku, v prípade postupu ich 31. marca čaká opäť v domácom prostredí na Letnej víťaz duelu medzu Dánskom a Severným Macedónskom. Ako pripomenul server Isport.cz, Krejčí v minulosti bol v úlohe kapitána v pražskej Sparte.
Neprehliadnite

Hokejová reportérka zomrela spolu s deťmi pri požiari vo vlastnom dome

TÝŽDENNÍK: Hrozba kvóra odvrátená, koalícia oslabená

HRABKO: Zvýšenie volebného kvóra je len vypustený balónik, je nereálne

OTESTUJTE SA: Uhádnete hit podľa jednej vety?