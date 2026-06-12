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Favorizovaní Švajčiari nastúpia proti outsiderovi Kataru
Reprezentačné kariéry síce ukončili mená ako Xherdan Shaqiri, Yann Sommer či Fabian Schär, no káder stále oplýva individuálnou kvalitou.
Autor TASR
San Francisco 12. júna (TASR) - Po spoluhostiteľovi 23. majstrovstiev sveta vo futbale Kanade v sobotu vstúpi do turnaja aj hostiteľská krajina predchádzajúceho šampionátu Katar. V rovnakej B-skupine si o 21.00 SELČ zmeria sily so Švajčiarskom, ktoré to na posledných troch MS dotiahlo do osemfinále a v súboji je jasným favoritom.
Švajčiarske mužstvo prichádza na šampionát vo veľmi dobrej forme – miestenku si zaistilo bez jedinej prehry vo svojej skupine európskej kvalifikácie a v prípravných stretnutiach pred MS podľahlo iba Nemecku (3:4). Tréner Murat Yakin vôbec neskrýva, že svojim zverencom absolútne dôveruje. „Sme zohratý tím a už sme spolu nejaký čas. Máme veľa skúsených hráčov, ktorí hrajú za veľké kluby a vedia, o čo ide. Je, samozrejme, fantastické byť tu. Sme zohratá partia a futbal nás baví. Miesto na majstrovstvách sveta sme si zaslúžili našimi výkonmi v každej fáze a v každom zápase,“ povedal pre oficiálnu stránku Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA).
Reprezentačné kariéry síce ukončili mená ako Xherdan Shaqiri, Yann Sommer či Fabian Schär, no káder stále oplýva individuálnou kvalitou. Najväčšími oporami sú kapitán a stredopoliar Granit Xhaka (Sunderland), ľavý obranca Ricardo Rodriguez (Real Betis), stopér Manuel Akanji (Inter Miláno) či útočník Breel Embolo (Stade Rennes). „Z pohľadu trénera je skvelé mať hráčov takého kalibru, čo sa týka ich charakteru, mentality a skúseností. Zároveň preberajú veľkú zodpovednosť a hrajú kľúčovú úlohu vo svojich kluboch. Naozaj vidieť rozdiel v ich kvalite, intenzite, tréningových štandardoch a v tom, ako zlepšujú svojich spoluhráčov, ako ich posilňujú a ako idú mladým chlapcom deň čo deň príkladom,“ dodal 51-ročný kormidelník. Spomedzi mladých talentov v tíme vyčnieva 20-ročný stredopoliar Johan Manzambi, ktorý sa s Freiburgom prebojoval až do finále Európskej ligy.
Švajčiari od roku 2002 nechýbali na žiadnych MS a vybudovali si reputáciu tímu, ktorý dokáže potrápiť viacero favoritov. Na ME 2024 v Nemecku ich vo štvrťfinále vyradili Angličania po jedenástkovom rozstrele. „Áno, v Nemecku sme sa dostali dosť ďaleko. Nielenže sme obstáli proti mocnému Anglicku, ale boli sme vlastne lepší. Žiaľ, šťastie nakoniec nebolo na našej strane,“ zaspomínal si Yakin. Nie je teda prekvapením, že Švajčiarsko je v zoskupení s Bosnou a Hercegovinou, Kanadou a Katarom papierovo najsilnejší tím.
Hostitelia predchádzajúcich MS sú naopak najväčší outsider „béčka“, určite si však chcú napraviť chuť z domáceho šampionátu, na ktorom prehrali všetky tri zápasy základnej skupiny. Postupne podľahli Ekvádoru (0:2), Senegalu (1:3) aj Holandsku (0:2). Mužstvo už pod vedením španielskeho trénera Julena Lopeteguiho tak bude chcieť získať vôbec prvé body v histórii MS. „Musíme prijať, že ako prví nás čakajú Švajčiari a musíme byť pripravení podať proti veľmi silnému tímu čo najlepší výkon. Švajčiarsko je možno jedným z najvyváženejších tímov v Európe za posledných osem rokov. Má rovnakého trénera a veľmi dobrých hráčov, ktorí pôsobia v najlepších súťažiach sveta – v Lige majstrov, Premier League, Serie A aj La Lige,“ poznamenal Lopetegui v máji. Stretnutie Švajčiarska s Katarom sa odohrá na Štadióne Levi's v San Franciscu.
Švajčiarske mužstvo prichádza na šampionát vo veľmi dobrej forme – miestenku si zaistilo bez jedinej prehry vo svojej skupine európskej kvalifikácie a v prípravných stretnutiach pred MS podľahlo iba Nemecku (3:4). Tréner Murat Yakin vôbec neskrýva, že svojim zverencom absolútne dôveruje. „Sme zohratý tím a už sme spolu nejaký čas. Máme veľa skúsených hráčov, ktorí hrajú za veľké kluby a vedia, o čo ide. Je, samozrejme, fantastické byť tu. Sme zohratá partia a futbal nás baví. Miesto na majstrovstvách sveta sme si zaslúžili našimi výkonmi v každej fáze a v každom zápase,“ povedal pre oficiálnu stránku Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA).
Reprezentačné kariéry síce ukončili mená ako Xherdan Shaqiri, Yann Sommer či Fabian Schär, no káder stále oplýva individuálnou kvalitou. Najväčšími oporami sú kapitán a stredopoliar Granit Xhaka (Sunderland), ľavý obranca Ricardo Rodriguez (Real Betis), stopér Manuel Akanji (Inter Miláno) či útočník Breel Embolo (Stade Rennes). „Z pohľadu trénera je skvelé mať hráčov takého kalibru, čo sa týka ich charakteru, mentality a skúseností. Zároveň preberajú veľkú zodpovednosť a hrajú kľúčovú úlohu vo svojich kluboch. Naozaj vidieť rozdiel v ich kvalite, intenzite, tréningových štandardoch a v tom, ako zlepšujú svojich spoluhráčov, ako ich posilňujú a ako idú mladým chlapcom deň čo deň príkladom,“ dodal 51-ročný kormidelník. Spomedzi mladých talentov v tíme vyčnieva 20-ročný stredopoliar Johan Manzambi, ktorý sa s Freiburgom prebojoval až do finále Európskej ligy.
Švajčiari od roku 2002 nechýbali na žiadnych MS a vybudovali si reputáciu tímu, ktorý dokáže potrápiť viacero favoritov. Na ME 2024 v Nemecku ich vo štvrťfinále vyradili Angličania po jedenástkovom rozstrele. „Áno, v Nemecku sme sa dostali dosť ďaleko. Nielenže sme obstáli proti mocnému Anglicku, ale boli sme vlastne lepší. Žiaľ, šťastie nakoniec nebolo na našej strane,“ zaspomínal si Yakin. Nie je teda prekvapením, že Švajčiarsko je v zoskupení s Bosnou a Hercegovinou, Kanadou a Katarom papierovo najsilnejší tím.
Hostitelia predchádzajúcich MS sú naopak najväčší outsider „béčka“, určite si však chcú napraviť chuť z domáceho šampionátu, na ktorom prehrali všetky tri zápasy základnej skupiny. Postupne podľahli Ekvádoru (0:2), Senegalu (1:3) aj Holandsku (0:2). Mužstvo už pod vedením španielskeho trénera Julena Lopeteguiho tak bude chcieť získať vôbec prvé body v histórii MS. „Musíme prijať, že ako prví nás čakajú Švajčiari a musíme byť pripravení podať proti veľmi silnému tímu čo najlepší výkon. Švajčiarsko je možno jedným z najvyváženejších tímov v Európe za posledných osem rokov. Má rovnakého trénera a veľmi dobrých hráčov, ktorí pôsobia v najlepších súťažiach sveta – v Lige majstrov, Premier League, Serie A aj La Lige,“ poznamenal Lopetegui v máji. Stretnutie Švajčiarska s Katarom sa odohrá na Štadióne Levi's v San Franciscu.
MS vo futbale 2026 - B-skupina 1. kolo:
Sobota, 13. júna, 21.00 (SELČ)
Štadión Levi's (San Francisco)
Katar - Švajčiarsko, rozhodujú: Martinez - Lopez, Ramirez (všetci Hond.)
Predpokladané zostavy:
Katar: Abunada - Al-Oui, Pedro Miguel, Khoukhi, Al-Amin - Gaber, Boudiaf, Fathi - Edmilson Junior, Ali, Afif
Švajčiarsko: Kobel - Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez - Freuler, Xhaka - Ndoye, Aebischer, Vargas - Embolo
Sobota, 13. júna, 21.00 (SELČ)
Štadión Levi's (San Francisco)
Katar - Švajčiarsko, rozhodujú: Martinez - Lopez, Ramirez (všetci Hond.)
Predpokladané zostavy:
Katar: Abunada - Al-Oui, Pedro Miguel, Khoukhi, Al-Amin - Gaber, Boudiaf, Fathi - Edmilson Junior, Ali, Afif
Švajčiarsko: Kobel - Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez - Freuler, Xhaka - Ndoye, Aebischer, Vargas - Embolo