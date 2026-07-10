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Španielsko zdolalo Belgicko 2:1 a postúpilo do semifinále
Úradujúcich majstrov Európy poslal v 30. minúte do vedenia Fabian Ruiz, ešte pred zmenou strán vyrovnal Charles De Ketelaere.
Autor TASR
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Inglewood 10. júla (TASR) - Španielski futbalisti sa stali druhými semifinalistami majstrovstiev sveta v USA, Kanade a Mexiku. V piatkovom štvrťfinálovom zápase v kalifornskom Inglewoode triumfovali nad reprezentantmi Belgicka 2:1. V 88. minúte strelil víťazný gól Mikel Merino.
Úradujúcich majstrov Európy poslal v 30. minúte do vedenia Fabian Ruiz, ešte pred zmenou strán vyrovnal Charles De Ketelaere. O víťazstve napokon rozhodol žolík Merino, ktorý v osemfinále zariadil triumf Španielska nad Portugalskom 1:0. Belgičanom chýbal kapitán a jeden z kľúčových hráčov Youri Tielemans, ktorý utrpel zranenie počas predzápasovej rozcvičky. V druhom polčase musel zísť pre zdravotné problémy z trávnika aj brankár Thibaut Courtois.
Španieli v semifinále narazia na Francúzov, ktorí zdolali posledného afrického zástupcu na turnaji Maroko 2:0. Duel sa odohrá v utorok 14. júla o 21.00 h SELČ v Arlingtone.
Od úvodu mali častejšie loptu Španieli, belgická obrana im však dlho nedovoľovala dostať sa do zakončenia. Prvú výraznejšiu šancu mal v 21. minúte Yamal, ktorý si na hranici šestnástky naviedol loptu na ľavačku, ale technickou strelou minul ľavú žrď. Po polhodine Španieli svoj tlak využili, keď si Porro vymenil loptu s Yamalom a poslal prudkú prihrávku do pokutového územia. Courtois ešte vyrazil zakončenie Olma, na dorážku Ruiza už ale nestačil – 1:0. Belgičania sa po inkasovanom góle nezlomili a v 41. minúte vyrovnali, keď Castagne z pravej strany odcentroval presne na hlavu De Ketelaerea – 1:1. Belgický útočník prekonal Simona ako prvý na turnaji, úradujúci európski šampióni v predchádzajúcich piatich zápasoch neinkasovali ani raz.
Po zmene strán ako prví pohrozili Belgičania, keď De Cuyper prudkou strelou rozvlnil bočnú sieť. Španieli postupne prevzali iniciatívu a dobrú príležitosť mal Oyarzabal, Courtois však jeho pokus zlikvidoval. V 65. minúte čelil nepríjemnej strele Yamala, no pri zákroku sa zranil a krátko po občerstvovacej pauze ho musel tréner Garcia vystriedať a na ihrisko poslať náhradníka Lammensa. Španieli vyvíjali tlak a zakladali jeden útok za druhým, „červení diabli“ však boli v defenzíve pozorní. Rozhodujúci moment napokon prišiel v 88. minúte, keď Cubarsiho strelu spoza šestnástky síce Lammens vyrazil, ale z dorážky zariadil víťazstvo 2:1 a postup „La Furia Roja“ striedajúci Merino.
Úradujúcich majstrov Európy poslal v 30. minúte do vedenia Fabian Ruiz, ešte pred zmenou strán vyrovnal Charles De Ketelaere. O víťazstve napokon rozhodol žolík Merino, ktorý v osemfinále zariadil triumf Španielska nad Portugalskom 1:0. Belgičanom chýbal kapitán a jeden z kľúčových hráčov Youri Tielemans, ktorý utrpel zranenie počas predzápasovej rozcvičky. V druhom polčase musel zísť pre zdravotné problémy z trávnika aj brankár Thibaut Courtois.
Španieli v semifinále narazia na Francúzov, ktorí zdolali posledného afrického zástupcu na turnaji Maroko 2:0. Duel sa odohrá v utorok 14. júla o 21.00 h SELČ v Arlingtone.
MS vo futbale - štvrťfinále:
Inglewood
Španielsko - Belgicko 2:1 (1:1)
Góly: 30. Ruiz, 88. Merino - 41. De Ketelaere. Rozhodovali: Oliver - Burt, Mainwaring (všetci Angl.), ŽK: Cubarsi, Laporte - De Bruyne, Witsel, 70.492 divákov.
Španielsko: Simon - Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella - Rodri, Ruiz (55. Pedri) - Yamal, Olmo (86. Merino), Baena (55. Torres) - Oyarzabal (79. Williams)
Belgicko: Courtois (71. Lammens) - Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper (61. Seys) - Vanaken (60. Lukaku), Raskin - Trossard (60. Witsel), De Bruyne (86. Saelemaekers), Doku - De Ketelaere
Inglewood
Španielsko - Belgicko 2:1 (1:1)
Góly: 30. Ruiz, 88. Merino - 41. De Ketelaere. Rozhodovali: Oliver - Burt, Mainwaring (všetci Angl.), ŽK: Cubarsi, Laporte - De Bruyne, Witsel, 70.492 divákov.
Španielsko: Simon - Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella - Rodri, Ruiz (55. Pedri) - Yamal, Olmo (86. Merino), Baena (55. Torres) - Oyarzabal (79. Williams)
Belgicko: Courtois (71. Lammens) - Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper (61. Seys) - Vanaken (60. Lukaku), Raskin - Trossard (60. Witsel), De Bruyne (86. Saelemaekers), Doku - De Ketelaere
Od úvodu mali častejšie loptu Španieli, belgická obrana im však dlho nedovoľovala dostať sa do zakončenia. Prvú výraznejšiu šancu mal v 21. minúte Yamal, ktorý si na hranici šestnástky naviedol loptu na ľavačku, ale technickou strelou minul ľavú žrď. Po polhodine Španieli svoj tlak využili, keď si Porro vymenil loptu s Yamalom a poslal prudkú prihrávku do pokutového územia. Courtois ešte vyrazil zakončenie Olma, na dorážku Ruiza už ale nestačil – 1:0. Belgičania sa po inkasovanom góle nezlomili a v 41. minúte vyrovnali, keď Castagne z pravej strany odcentroval presne na hlavu De Ketelaerea – 1:1. Belgický útočník prekonal Simona ako prvý na turnaji, úradujúci európski šampióni v predchádzajúcich piatich zápasoch neinkasovali ani raz.
Po zmene strán ako prví pohrozili Belgičania, keď De Cuyper prudkou strelou rozvlnil bočnú sieť. Španieli postupne prevzali iniciatívu a dobrú príležitosť mal Oyarzabal, Courtois však jeho pokus zlikvidoval. V 65. minúte čelil nepríjemnej strele Yamala, no pri zákroku sa zranil a krátko po občerstvovacej pauze ho musel tréner Garcia vystriedať a na ihrisko poslať náhradníka Lammensa. Španieli vyvíjali tlak a zakladali jeden útok za druhým, „červení diabli“ však boli v defenzíve pozorní. Rozhodujúci moment napokon prišiel v 88. minúte, keď Cubarsiho strelu spoza šestnástky síce Lammens vyrazil, ale z dorážky zariadil víťazstvo 2:1 a postup „La Furia Roja“ striedajúci Merino.