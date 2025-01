Müller má rozhodnúť o svojej budúcnosti v Bayerne sám

Mníchov 10. januára (TASR) - Nemecký futbalista Thomas Müller sám rozhodne o svojej budúcnosti v Bayerne Mníchov po skončení prebiehajúcej sezóny. V piatok to povedal športový riaditeľ klubu Max Eberl.



Tridsaťpäťročný útočník oblieka dres svojho materského klubu od začiatku profesionálnej kariéry. Od debutu v A-tíme v roku 2008 zaň odohral 729 zápasov, čo je klubový rekord. Súčasný kontrakt mu vyprší na konci júna. "Nepotrebuje sa príliš dohadovať. Ak povie, že chce pokračovať, potom sa pozrieme jeden druhému do očí, pozrieme sa na súpisku a bude to pokračovať," uviedol Eberl podľa DPA.



Päťdesiatjedenročný funkcionár počíta s Müllerovou prítomnosťou v klube aj po skončení jeho hráčskej kariéry. "Ak povie, že už nechce hrať, tak sa pozrieme na to, kde inde s ním vieme pokračovať, aby nám vedel pomôcť. Už sme to s ním preberali," dodal Eberl. Müller, ktorý s Bavormi získal 32 trofejí, sa začiatkom týždňa vyjadril, že ešte nie je nič rozhodnuté.



Na konci sezóny vypršia zmluvy aj brankárskej jednotke Manuelovi Neuerovi, ľavému obrancovi Alphonsovi Daviesovi a defenzívnemu stredopoliarovi Joshuovi Kimmichovi. "Nie je žiadne tajomstvo, že diskutujeme s agentmi a hráčmi, ktorým sa skončia kontrakty. Hovorím však, že tento týždeň sa nič nestane. Dohodli sme sa, že sa tým nebudeme zaoberať počas obdobia, v ktorom nás čakajú najdôležitejšie zápasy," uzavrel Eberl.