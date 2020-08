Müller o príchode Messiho do Bayernu: Nemôžeme si ho dovoliť

Mníchov 27. augusta (TASR)- Futbalový útočník Thomas Müller z Bayernu Mníchov uviedol, že Lionel Messi čerstvého víťaza Ligy majstrov neposilní. Müller vtipne poznamenal, že si ho Bayern nemôže dovoliť.



"Hovoril som s naším finančným riaditeľom raz, alebo dvakrát za uplynulé mesiace. Myslím, že nemôžeme nič urobiť," zažartoval Müller. Messi zarába ročne údajne až 50 miliónov eur, čo je takmer trikrát viac ako najvyšší plat hráčov Bayernu ako sú Robert Lewandowski, Manuel Neuer či Müller. Nemecký útočník pripustil, že by nikdy nepredpokladal Messiho odchod z Barcelony skôr, ako sa mu skončí zmluva, ale uviedol, že chápe rozruch okolo jeho vyjadrenia: "Skutočnosť, že v súčasnosti dochádza k určitým zmenám, môže byť zaujímavá aj pre futbalový svet. Až na barcelonských fanúšikov, ktorým rozumiem, nikto naozaj nemôže vidieť tento odchod kritickým okom. Ľudia sú dosť zvedaví na to, aké nové cesty sa otvoria."



Výkonný riaditeľ Bayernu Karl-Heinz Rummenigge pre taliansky denník Tuttosport povedal, že nemecký klub nemôže zaplatiť hráča takého kalibru: "To nie je súčasťou našej politiky ani našej filozofie."