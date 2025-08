Müller zamieril do MLS, upísal sa Vancouveru Whitecaps

Vancouver 6. augusta (TASR) - Nemecký futbalista Thomas Müller bude po odchode z Bayernu Mníchov pokračovať v kariére v zámorskej Major League Soccer (MLS). Tridsaťpäťročný útočník podpísal zmluvu do konca sezóny s klubom Vancouver Whitecaps, dohoda zahŕňa aj opciu na ročník 2026.



“Whitecaps - poďme tvoriť históriu,” uviedol Müller vo videu, ktoré zverejnil na sociálnej sieti X. Ako informovali zámorské médiá, na skompletizovanie príchodu potreboval kanadský klub získať formálne práva na podpis majstra s sveta z roku 2014 od ligového konkurenta FC Cincinnati.



Bývalý dlhoročný hráč Bayernu opustil bavorský veľkoklub počas tohto leta po 25 rokoch, počas ktorých získal množstvo domácich i európskych trofejí vrátane triumfu v Lige majstrov a treble v rokoch 2013 a 2020. Vedenie klubu mu neponúklo predĺženie kontraktu. Müller však v uplynulých dňoch trénoval s tímom Bayernu, aby si udržiaval kondíciu pred očakávaným prestupom do Vancouveru.



„Thomas je hráč svetovej triedy, známy pre svoje elitné vytváranie šancí, bezkonkurenčné priestorové vnímanie a neúnavný pohyb bez lopty,“ uviedol pre web MLS na adresu Müllera Axel Schuster, športový riaditeľ Whitecaps. „Nielenže prináša do mužstva víťaznú mentalitu a výnimočnú futbalovú inteligenciu, ale aj neúnavnú pracovnú morálku, ktorá pozdvihne celý tím. Thomas je prirodzený líder, ktorého vášeň pre hru je nákazlivá.“