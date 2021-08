Murat Yakin sa stal novým trénerom švajčiarskej reprezentácie

Bern 9. augusta (TASR) – Novým trénerom švajčiarskej futbalovej reprezentácie sa stal Murat Yakin. Štyridsaťšesťročný bývalý stopér nahradil Vladimira Petkoviča, ktorý po uplynulých ME zamieril do francúzskeho kubu Girondins Bordeaux.



„Ešte ako hráč som považoval národný tím za svoju srdcovú záležitosť. Je to obrovská pocta a potešenie viesť svoju krajinu. Som presvedčený, že sa tomuto skvelému tímu podarí kvalifikovať na MS 2022 a dosiahneme ďalšie úspechy," povedal podľa agentúry DPA Yakin, ktorý odohral za Švajčiarsko 49 zápasov.