Futbal: Mustafi sa dohodol na zmluve s Levante

Levante 3. septembra (TASR) - Nemecký futbalista Shkodran Mustafi bude pôsobiť v Levante. Ako voľný hráč podpísal so španielskym klubom zmluvu do roku 2023 s opciou na ďalšiu sezónu.



Dvadsaťdeväťročný obranca v uplynulom ročníku obliekal dres Schalke, ktoré zostúpilo do II. bundesligy. Predtým hral za londýnsky Arsenal či Valenciu. V roku 2014 bol na MS v Brazílii súčasťou národného tímu a tešil sa zo zisku titulu. Informovala o tom agentúra DPA.