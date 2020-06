Mustafi v Nemecku ešte nehral, no vie si to predstaviť

Londýn 16. júna (TASR) - Obranca Arsenalu Londýn Shkodran Mustafi vyhlásil, že prestup do nemeckej futbalovej Bundesligy je pre neho lákavou predstavou. Nemecký reprezentant doteraz vo svojej rodnej krajine hral iba v mládežníckych kategóriách.



Majster sveta z roku 2014 obliekal počas svojej profesionálnej kariéry ešte dresy Valencie a Sampdorie Janov. "Bundesligový futbal zaznamenal výrazný rozvoj. Navyše, Nemecko je mojim domovom," povedal Mustafi pre Sport Bild.



Dvadsaťosemročný obranca má s Arsenalom zmluvu do roku 2021. Svoju budúcnosť nevidí s istotou. "Je veľmi ťažké predpovedať, ako bude vyzerať prestupové obdobie za súčasnej situácie," vyhlásil. Arsenal sa do súťažného diania vráti v stredu, keď v zápase 28. kola nastúpi na pôde Manchesteru City. Správu priniesla agentúra DPA.